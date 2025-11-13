কেন্দুয়ায় বখাটেদের ঢিলে ক্লাসে ছাত্রী জখম, প্রতিবাদ করায় শিক্ষকের ওপর হামলা

নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলা সদরের কেন্দুয়া সাবেরুন্নেছা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে ক্লাস চলাকালে বাইরে থেকে বখাটেদের ছোড়া ঢিলে জানালার কাচ ভেঙে এক ছাত্রী আহত হয়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদ করলে মহসিন আলম (৪৫) নামের এক শিক্ষকের ওপর হামলা চালানো হয়। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটেছে। পরে থানা-পুলিশ গিয়ে বিদ্যালয়ের সামনে পাহারা দেয়।
বিদ্যালয় ও থানা-পুলিশ সূত্র জানায়, আজ দুপুর সোয়া ১২টার দিকে ক্লাস চলাকালে কয়েকজন বখাটে ওই বিদ্যালয়ের বাইরে দক্ষিণ দিকে অবস্থান নিয়ে বিভিন্নভাবে ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করতে থাকে। একপর্যায়ে বখাটেরা ছাত্রীদের ক্লাসরুম লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়ে। এতে দোতলার একটি ক্লাসরুমের জানালার কাচ ভেঙে পড়ায় এক ছাত্রী আহত হয়।
পরে শিক্ষকেরা স্কুল থেকে বের হয়ে এর প্রতিবাদ করলে বখাটেরা তাঁদের ওপরও চড়াও হয়। এতে শিক্ষক মহসিন আলম আহত হন। পরে তিনি কেন্দুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে চিকিৎসা নেন।
উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি উপজেলা প্রশাসন ও থানা-পুলিশকে জানায়। খবর পেয়ে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। এতে ক্ষুব্ধ বখাটেরা পুলিশের উপস্থিতিতেও শিক্ষকদের বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়। পরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে ছুটির আগপর্যন্ত বিদ্যালয়ের সামনে কয়েকজন পুলিশ সদস্যকেও মোতায়েন রাখা হয়।
এদিকে এ ঘটনার পর থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তারা এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার ও বখাটেদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে। এক ছাত্রী বলে, ‘এ ঘটনার পর থেকে আমরা নিরাপত্তাহীনতা ও ভয়ভীতির মধ্যে আছি। আমরা বখাটেদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।’
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুখলেছুর রহমান বাঙালী বলেন, ‘বখাটেদের অব্যাহত উৎপাতে আমরা অতিষ্ঠ। এ ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।’ তিনি আরও বলেন, ‘ঘটনার পরপরই বিষয়টি উপজেলা প্রশাসন ও থানা-পুলিশকে জানানো হয়। পরে পুলিশ আসার পরও বাইরে থেকে বখাটেরা ‘‘দেখে নেওয়া’’সহ বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়। আমরা এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।’
কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, খবর পেয়ে ঘটনার পরপরই বিদ্যালয় এলাকায় পুলিশ পাঠানোসহ বখাটেদের ধরতে অভিযানও চলছে। তা ছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও থানায় এসে ঘটনা বলে গেছেন। তাই বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।