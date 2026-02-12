জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লাইনে দাঁড়িয়ে নিজ কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন নেত্রকোনা-৪ (মদন-মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরী) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর।
আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯টা ২ মিনিটে নিজ উপজেলা মদন কোর্ট ভবন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে জনসাধারণের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেন বাবর। এ সময় তাঁর পরিবারের সদস্যরাও ভোট দেন।
ভোট দেওয়ার পর লুৎফুজ্জামান বাবর বলেন, ‘জীবনে কখনো আবার ভোট দিতে পারব আমি কল্পনাও করতে পারিনি। ১৭ বছর পর ভোট দিতে পেরেছি। তাই আল্লাহর কাছে লাখো কোটি শুকরিয়া। আমার স্ত্রী ও সন্তানেরাও আমার সাথে আজ ভোট দিয়েছে।’
এই আসনে লুৎফুজ্জামান বাবর ছাড়াও জামায়াতে ইসলামীর আল হেলাল তালুকদার, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পজলি তালুকদার, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির চম্পা রানী সরকার ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. মুখলেছুর রহমানসহ পাঁচজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
এই আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৭৫ হাজার ৩০৮ জন।