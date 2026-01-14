হোম > সারা দেশ > নরসিংদী

মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখায় ২ ফার্মেসি মালিককে জরিমানা

নরসিংদী প্রতিনিধি

ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: সংগৃহীত

নরসিংদীর রায়পুরায় ফার্মেসিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখার দায়ে দুটি ফার্মেসির মালিককে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-সংলগ্ন তুলাতুলি এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মুনমুন পাল।

অভিযানে রায়পুরা থানা-পুলিশ ও আনসার সদস্যরা সার্বিক সহায়তা দেন।

অভিযানে বিভিন্ন ধরনের মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ জব্দ করা হয়। এ সময় পৃথক দুটি মামলায় মোট ৭ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

সহকারী কমিশনার মুনমুন পাল জানান, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং নিরাপদ ওষুধ সরবরাহ বজায় রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

সম্পর্কিত

দুবাই পালানোর সময় বিমানবন্দর থেকে নরসিংদী জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেপ্তার

নরসিংদীতে মুদি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

ছোট দুই ভাইয়ের আঘাতে বড় ভাই নিহত

৫ আসন: নরসিংদীতে ত্রিমুখী লড়াইয়ের আভাস

নরসিংদীতে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে গ্রেপ্তার ৫

নরসিংদীতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে ছাত্রদল কর্মীকে হত্যা

নরসিংদীর সবজি: সরবরাহ বেশি, চাষিরা বিপাকে

নরসিংদীতে ট্রাকচাপায় বৃদ্ধা নিহত

নরসিংদীতে তিন চোখ ও দুই মুখের বাছুরের জন্ম, এলাকায় চাঞ্চল্য

নরসিংদী-৫: মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেন যুবলীগ নেতা ব্যারিস্টার তৌফিকুর রহমান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা