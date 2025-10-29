হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

বকেয়া বেতনের দাবিতে রূপগঞ্জে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

রূপগঞ্জে স্টিল মিল শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চার মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয় একটি স্টিল মিলের শ্রমিকেরা। আজ বুধবার উপজেলার বরপা এলাকার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এ বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা।

রূপগঞ্জে স্টিল মিল শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

মহাসড়কে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা সড়কে বিদ্যুতের খুঁটি ফেলে ও টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন। এ সময় সড়কের উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে চরম ভোগান্তি পড়েন দূরপাল্লার বিভিন্ন যানবাহন চালক ও যাত্রীরা।

আন্দোলনকারী শ্রমিকেরা জানান, প্রিমিয়ার স্টিল অ্যান্ড রি-রোলিং মিলে ২০০ শ্রমিক কর্মরত আছেন। চার মাস ধরে কারখানার মালিক কর্তৃপক্ষ তাঁদের বেতন দিতে গড়িমসি করে আসছে। এ নিয়ে কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকপক্ষের কয়েক দফা আলোচনা হলেও মালিকপক্ষ বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে নানা টালবাহানা করছে।

বাধ্য হয়ে বুধবার দুপুরে শ্রমিকেরা প্রথমে কারখানার ভেতরে বিক্ষোভ করেন। পরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে বিদ্যুতের খুঁটি ও টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

খবর পেয়ে পুলিশ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা কারখানার মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে অতি দ্রুত তাঁদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করার আশ্বাস দিলে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা বেলা ৩টার দিকে সড়ক থেকে সরে যান। পরে সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এ বিষয়ে কারখানার প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তা মিন্টু মিয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, শ্রমিকদের দাবিকৃত বকেয়ার মধ্যে এক মাসের টাকা পরিশোধের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু শ্রমিকেরা তা গ্রহণ করেননি। মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের দাবি পূরণের চেষ্টা চলছে।

রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম বলেন, শ্রমিক অসন্তোষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। শ্রমিকদের দাবিদাওয়ার বিষয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সমাধানের চেষ্টা চলছে। বর্তমানে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

