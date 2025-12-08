হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ শহরের সুগন্ধা প্লাস রেস্তোরাঁয় বাসি খাবার, লাখ টাকা জরিমানা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জ শহরের সুগন্ধা প্লাস রেস্তোরাঁকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। 

আজ সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দুপুরে এই অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক হৃদয় রঞ্জন বণিক। উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাজার কর্মকর্তাসহ জেলা পুলিশের একটি দল।

গত বছর ভোক্তা অধিকারে অভিযোগ দিয়ে ১৮ লাখ টাকা পেয়েছেন ভুক্তভোগীরা

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক হৃদয় রঞ্জন জানান, নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শহরের চাষাঢ়ায় অবস্থিত সুগন্ধা প্লাস রেস্তোরাঁয় অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় বাসি গ্রিল, টিকা, কাবাব রাখা ও কয়েক দিনের বাসি খাবার ফ্রিজ করে সংরক্ষণের দায়ে সুগন্ধা প্লাস রেস্তোরাঁকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

সোনারগাঁয়ে বিস্ফোরণে শিশুসহ এক পরিবারের চারজন দগ্ধ

চাকরির কথা বলে তরুণীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, থানায় মামলা

পরকীয়ার জেরে খুন হন সুমন খলিফা, স্ত্রী-প্রেমিকসহ গ্রেপ্তার ৬

স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা বিএনপি নেতার, ‘ডাকাত’ বললেন আরেক নেতা

বিড়াল কবুতরের বাচ্চা খাওয়ায় মারামারি, নিহত ১

দুই সন্তান রেখে উধাও প্রবাসীর স্ত্রী, থানায় অভিযোগ

ভাড়া নিয়ে কেটে ফেলা জাহাজ আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তে সমঝোতা

ফতুল্লায় যুবকের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জের চার আসন: বিএনপির বিরোধের জেরে সম্ভাবনা দেখছে জামায়াত

নারায়ণগঞ্জে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নারী নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা