ইসলামী আন্দোলনকে ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতার স্বপ্ন পূরণ হবে না: সৈয়দ রেজাউল করীম

নারায়ণগঞ্জ ও সোনারগাঁ প্রতিনিধি

সোনারগাঁ কাঁচপুর বালুর মাঠে ইসলামী আন্দোলনের পথসভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতের নাম উল্লেখ না করে ইসলামী আন্দোলনের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন, ‘একটি স্বার্থান্বেষী দল ইসলামী আন্দোলনকে ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার রঙিন স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু তাদের সে স্বপ্ন পূরণ হবে না। তারা ক্ষমতায় গেলেও দেশে শরিয়াহ আইন বাস্তবায়ন করবে না এবং শরিয়াহ অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করবে না। এই নীতিগত পার্থক্যের কারণেই আমরা ১১ দলীয় জোট ত্যাগ করেছি।’

আজ শুক্রবার নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার কাঁচপুর বালুর মাঠে হাতপাখা প্রতীকের এক নির্বাচনী পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সৈয়দ রেজাউল করীম বলেন, যারা ইসলামের নাম ব্যবহার করে ব্যক্তিগত বা দলীয় ফায়দা লুটতে চায়, দেশবাসী তাদের চিনে নিয়েছে। তিনি দাবি করেন, শরিয়াহ শাসন ছাড়া দেশের মানুষের প্রকৃত মুক্তি ও অধিকার নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। কোনো জোটের ওপর নির্ভর না করে ইসলামী আন্দোলন এখন নিজেদের শক্তিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

এ সময় ইসলামী আন্দোলনের আমির আসন্ন নির্বাচনে নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনে গোলাম মসীহকে হাতপাখা প্রতীকে ভোট দেওয়ার জন্য এলাকাবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

ফারুক আহাম্মেদ মুন্সির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পথসভায় আরও উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতি মাওলানা দীন ইসলাম, সোনারগাঁ থানার সভাপতি ফারুক আহাম্মেদ মুন্সিসহ জেলা-উপজেলা পর্যায়ের নেতারা।

