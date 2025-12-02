স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা বিএনপি নেতার, ‘ডাকাত’ বললেন আরেক নেতা

স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে চাওয়ায় সাবেক এমপি মোহাম্মদ আলীকে ‘ডাকাত’ বলে গ্রেপ্তার চাইলেন নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির সদস্যসচিব আবু আল ইউসুফ খান টিপু। আজ মঙ্গলবার নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন।
মোহাম্মদ আলী বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক। তিনি ১৯৯৬ সালে নারায়ণগঞ্জ–৪ আসনে বিএনপির মনোনয়ন নিয়ে বিজয়ী হন।
জানা যায়, গত ২৯ নভেম্বর সদর উপজেলার বক্তাবলী ইউনিয়নে ‘বক্তাবলী গণহত্যা দিবস’ উপলক্ষে এক স্মরণ সভায় সভাপতির বক্তব্যে আগামী নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দেন মোহাম্মদ আলী। যদিও এই আসনে বিএনপি এখন পর্যন্ত কোনো প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করেনি। ধারণা করা হচ্ছে, স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করতে পারেন মোহাম্মদ আলী।
তাঁর সেই বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে বিএনপি নেতা টিপু বলেন, ‘সে (মোহাম্মদ আলী) মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহার করে। গত ২৯ নভেম্বর বক্তাবলীতে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে প্রোগ্রাম করে ঘোষণা দিয়েছে, সে নির্বাচন করবে। ও একটা বাটপার, ১৯৭১ সালে ডাকাতির সঙ্গে জড়িত। ওরে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হোক। প্রতিটা জায়গা থেকে তারে বয়কট করা হোক। যদি আপনারা (জেলা প্রশাসক) না করেন, তাইলে আমরা বয়কট করব।’
টিপু আরও বলেন, ‘আমরা একাত্তর দেখি নাই, কিন্তু ২৪ দেখেছি। আন্দোলন–সংগ্রাম যে কত কষ্টের, তা আমরা জানি। রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন জায়গায় আমরা রাত যাপন করেছি, সেই দিনগুলোর কথা আমরা ভুলব না।
‘ফ্যাসিস্টের দোসরকে যদি আপনারা প্রশ্রয় দেন, লালন পালন করেন, এরচেয়ে বড় দুঃখের আর কিছু নেই। মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় সংসদের সঙ্গে আলোচনা করে নারায়ণগঞ্জ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ থেকে তাকে বাদ দেওয়ার জন্য বলব।’
এ সময় জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মামুন মাহমুদ, যুগ্ম আহ্বায়ক মাশুকুল ইসলাম রাজীব, জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য মাওলানা মাঈনুদ্দিন আহমেদ, এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল আমিন, ইসলামী আন্দোলনের মহানগরের আমির মুফতি মাসুম বিল্লাহ, গণসংহতি আন্দোলনের জেলা সমন্বয়কারী তরিকুল সুজন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।