ভূমি প্রতিমন্ত্রীর আকস্মিক পরিদর্শন, তালাবদ্ধ সিদ্ধিরগঞ্জ ভূমি অফিস, কর্মকর্তারা অনুপস্থিত

কাউকে না জানিয়ে আকস্মিকভাবে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ ভূমি অফিস পরিদর্শনে এসেছেন ভূমি প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।
পরিদর্শনে এসে তিনি দেখতে পান ভূমি অফিস তালাবদ্ধ রয়েছে। কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মস্থলে হাজির নেই। আজ বুধবার (৪ মার্চ) সকাল ৯টায় তিনি নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের ভূমি অফিসে হাজির হয়ে এই দৃশ্য দেখেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সরকার নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট পরে তিনি কার্যালয়ে উপস্থিত হন। তখনো অফিসের দরজায় তালা ঝুলছিল এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ কর্মস্থলে আসেননি।
প্রায় ৩০ মিনিট অপেক্ষার পর এক ব্যক্তি এসে কার্যালয়ের তালা খুললে প্রতিমন্ত্রী ভেতরে প্রবেশ করেন। কিন্তু তখনো সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত হননি।
এই প্রতিবেদন লেখার সময়েও (সকাল সাড়ে ১০টা) প্রতিমন্ত্রী ওই ভূমি কার্যালয়ে অবস্থান করছেন।