চাকরির কথা বলে তরুণীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, থানায় মামলা

চাকরি দেওয়ার কথা বলে নারায়ণগঞ্জের বন্দরে এক তরুণীকে (২২) দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার ভুক্তভোগী নিজে বাদী হয়ে তিনজনকে আসামি করে থানায় মামলা করেছেন। পরে তাঁকে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ।
এর আগে গত মঙ্গলবার উপজেলার মদনপুর বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন একটি গেস্টহাউসে এ ঘটনা ঘটে।
মামলার আসামিরা হলেন ডালিম (৩৭), মারুফ (৩৫) ও উজ্জল (৪৮)।
মামলাসূত্রে জানা গেছে, নরসিংদীর শিবপুর উপজেলার বাসিন্দা ওই তরুণীর সঙ্গে গত ২৭ নভেম্বর চিটাগাং রোড ওভারব্রিজের নিচে আসামি ডালিমের সঙ্গে পরিচয় হয়। যোগাযোগের সূত্র ধরে ডিসেম্বর মাসে তাঁকে চাকরি দিতে পারবেন বলে জানান ডালিম।
পরে ডিসেম্বর তাঁকে বন্দরের মদনপুর এসে দেখা করতে বলেন। ওই দিন সকালে ভুক্তভোগী মদনপুর এলাকায় পৌঁছালে তাঁকে কোম্পানির বসের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে গেস্টহাউসে নিয়ে যান। সেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁকে দলবদ্ধ ধর্ষণ করেন।
একপর্যায়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর বড় বোনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর সহযোগিতায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্থানীয় এক ব্যক্তির সহযোগিতায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম সংগ্রহ করে আজ থানায় মামলা করেন।
এ বিষয়ে বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লিয়াকত আলী আজকের পত্রিকাকে বলেন, দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় থানায় মামলা নেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।