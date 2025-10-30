সোনারগাঁয়ে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশাযাত্রী নিহত

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের কাঁচপুরে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় মাঈন উদ্দিন নামের এক অটোরিকশাযাত্রী নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও দুজন। আজ বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাত ৭টার দিকে কাঁচপুর সেতুর নিচে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত মাঈন উদ্দিন কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার বিরিস্বর গ্রামের জাকির হোসেনের ছেলে।
কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কাদের জিলানী জানান, ঢাকাগামী একটি কাভার্ড ভ্যান সেতুর ওপরে উঠে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেছনে যায়। এ সময় পেছনে থাকা একটি অটোরিকশাকে চাপা দিলে মাঈন উদ্দিন নামের এক যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান। আহত হন চালকসহ এক যাত্রী। নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনার পর চালক ও হেলপার পালিয়ে যান। গাড়িটি জব্দ করা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।