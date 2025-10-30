হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

সোনারগাঁয়ে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশাযাত্রী নিহত

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের কাঁচপুরে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় মাঈন উদ্দিন নামের এক অটোরিকশাযাত্রী নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও দুজন। আজ বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাত ৭টার দিকে কাঁচপুর সেতুর নিচে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মাঈন উদ্দিন কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার বিরিস্বর গ্রামের জাকির হোসেনের ছেলে।

কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কাদের জিলানী জানান, ঢাকাগামী একটি কাভার্ড ভ্যান সেতুর ওপরে উঠে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেছনে যায়। এ সময় পেছনে থাকা একটি অটোরিকশাকে চাপা দিলে মাঈন উদ্দিন নামের এক যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান। আহত হন চালকসহ এক যাত্রী। নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনার পর চালক ও হেলপার পালিয়ে যান। গাড়িটি জব্দ করা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

সম্পর্কিত

সোনারগাঁয়ে শিশু ধর্ষণের অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

বিচারপ্রার্থীকে মারধর: ১০০ টাকা বন্ডে জামিন পেলেন বিএনপির নেতা সাখাওয়াতসহ ৬ আসামি

লরির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী তরুণী নিহত

বকেয়া বেতনের দাবিতে রূপগঞ্জে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

বিএনপি নেতার নাম থাকায় মামলায় আপত্তি, থানার গেটে কান্না নারীর

জীবনের শেষ ইচ্ছার কথা ফেসবুকে প্রকাশ, বাস্তবেও ঘটল তাই

আদালত চত্বরে বাদীপক্ষকে মারধরের অভিযোগ বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে

নারায়ণগঞ্জে কারখানায় বিস্ফোরণে ৬ শ্রমিক দগ্ধ, অবস্থা গুরুতর

নারায়ণগঞ্জে ট্রাক্টরের সঙ্গে সংঘর্ষে ইজিবাইকচালক নিহত

নারায়ণগঞ্জে ইট দিয়ে থেঁতলে যুবককে হত্যার ভিডিও ভাইরাল, গ্রেপ্তার ৩
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা