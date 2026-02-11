হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে ভোটকেন্দ্রের আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙচুর

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের একটি ভোটকেন্দ্রের আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে কুতুবপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের রামারবাগ প্রাইমারি স্কুলের পাশে এ ঘটনা ঘটে।

প্রকাশিত সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, কয়েক যুবক রাতে সিসিটিভির আশপাশে ঘোরাঘুরি করছিল। পরে তাঁরা সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে নিয়ে যায়। পুরো কেন্দ্রের আশপাশে অন্তত পাঁচটি সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

এ বিষয়ে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা এস এম ফয়েজ উদ্দিন বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই। আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি। সত্যতা পেলে সেসব স্থানে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে।’

