ওভারপাস থেকে নিচে পড়ল ট্রাক, নিহত ১

নারায়ণগঞ্জে ওভারপাস থেকে ট্রাক নিচে পড়ে এক ইজিবাইকচালক (ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা) নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার দুপুরে সদর উপজেলার ভুইঘড় বাস টার্মিনাল এলাকায় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম মোহর উদ্দিন মিয়া (৬৫)। তিনি ভুইগড়ে স্থানীয় একটি গ্যারেজে বসবাস করতেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, চাষাঢ়া থেকে সাইনবোর্ডের দিকে যাওয়া একটি ট্রাক ভুইঘর ওভারপাসে ওঠার পর চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। মুহূর্তেই ট্রাকটি ফ্লাইওভার থেকে নিচে পড়ে যায়। এতে এক ইজিবাইকচালক গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠান।
এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশের ট্রাফিক পরিদর্শক (প্রশাসন) আব্দুল করিম জানান, দুপুরে সাইনবোর্ডগামী একটি দ্রুতগতির ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভুইগড় ওভারপাস থেকে নিচে পড়ে যায়। এ সময় মোহর উদ্দিন মিয়া নামের এক ইজিবাইকচালক আহত হন। তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোহাম্মদ ফারুক বলেন, আহত মোহর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। তিনি মাথায় আঘাত নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। সংশ্লিষ্ট থানায় বিষয়টি জানানো হয়েছে।