বিড়াল কবুতরের বাচ্চা খাওয়ায় মারামারি, নিহত ১

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে প্রতিবেশীর বিড়াল কবুতরের বাচ্চা খেয়ে ফেলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মারামারিতে আহত নাসির উদ্দীন নামে এক ব্যক্তি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুরে সাইনবোর্ডের প্রো-অ্যাকটিভ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় উপজেলার শম্ভুপুরা ইউনিয়নের ভিটিকান্দী গ্রামের আমজাদ আলীর ছেলে নাসির উদ্দীন মারা যায়।
নিহতের ভাই আক্তার হোসেন বলেন, গত রোববার কবুতরের বাচ্চা পাশের বাড়ির আসাদুল্লাহর বিড়াল খেয়ে ফেললে বিচার দিতে যাওয়ায় তাদের মারধর করে। এতে গুরুতর আহত হয় নাসির। পরে তাকে উদ্ধার করে প্রো-অ্যাকটিভ হাসপাতালে ভর্তি করে। আজ দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।
সোনারগাঁ থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশেদুল হাসান খান জানান, মারামারি ঘটনায় দুই দিন আগে সোনারগাঁ থানা একটি অভিযোগ করেন। আসামিরা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় আহত নাসির চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের অভিযান চলছে।