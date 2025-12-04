চিত্রা নদীতে ভেসে এল নারীর লাশ, মুখ বাঁধা মাফলারে

নড়াইলের কালিয়া উপজেলার পিরোলীস্থান নামের স্থানে চিত্রা নদীর তীর থেকে অজ্ঞাতনামা এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার পাঁচগ্রাম ইউনিয়নের পিরোলীস্থান কবরস্থানের পাশে চিত্রা নদীর তীর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
কালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ পিরোলীস্থানের কবরস্থানসংলগ্ন চিত্রা নদীর তীরে অজ্ঞাতনামা একটি লাশ দেখেন স্থানীয় কয়েকজন জেলে। পরে থানায় খবর দিলে কালিয়া পুলিশ বেলা ১১টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে লাশটি উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া লাশটি একজন নারীর, যাঁর বয়স ৩০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। অন্য কোথাও থেকে নদীর স্রোতে লাশটি ভেসে এসেছে বলে ধারণা পুলিশের। ওই নারীর মুখ মাফলার দিয়ে বাঁধা অবস্থায় ছিল।
ওসি বলেন, বিষয়টি অবগত হওয়ার পর ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত নারীর পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় ইউডি মামলা হয়েছে।