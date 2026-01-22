জামায়াতের চোখ ফোটাল বিএনপি, তারাই আবার ভয় দেখায়: সামসুজ্জোহা

জামায়াতে ইসলামীকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের চেয়েও বেশি ভয়ংকর বলে মন্তব্য করেছেন নওগাঁ-২ (ধামইরহাট-পত্নীতলা) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সামসুজ্জোহা খান। তিনি বলেন, ‘জামায়াতের চোখ ফোটাল বিএনপি, এমপি থেকে মন্ত্রীও বানানো হয়েছিল; এখন তারাই আবার বিএনপিকে ভয় দেখায়। এরা আওয়ামী লীগের চেয়েও বেশি ভয়ংকর।’
আজ বৃহস্পতিবার নওগাঁর ধামইরহাটে বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মাঠে এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
সামসুজ্জোহা খান বলেন, দেশনেত্রী খালেদা জিয়া জামায়াতকে প্রশ্রয় না দিলে স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সরকারের ১৭ বছর যেমন গর্তের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, ঠিক তেমনি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সাহসও পেত না। আজ তারা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বেহেশতের টিকিট বিক্রি করে বেড়াচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলমত-নির্বিশেষে ধানের শীষ প্রতীককে বিপুল ভোটে বিজয়ী করার মধ্য দিয়ে তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।
এ সময় জেলা মহিলা দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সামিনা পারভীন, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলহাজ হাঞ্জালা, উপদেষ্টা দেওয়ান ফেরদৌস হাসান, সহসভাপতি রেজাউল করিম মুছা, পৌর বিএনপির সভাপতি সহিদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম লিটন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।