হোম > সারা দেশ > নওগাঁ

ভুয়া পুলিশ ও গণঅধিকারের নেতা পরিচয়ে চাঁদাবাজির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৬

­­­নওগাঁ প্রতিনিধি

পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁয় ডিএমপি-ডিবির পোশাক, ডেমো অস্ত্র, হাতকড়াসহ চারজন ভুয়া পুলিশ এবং গণঅধিকার পরিষদের নেতা পরিচয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে পুলিশ সুপার কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এসব তথ্য জানান পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সাফিউল সারোয়ার। এর আগে গত বুধবার দিবাগত রাতে পৃথক অভিযানে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ সুপার সাফিউল সারোয়ার বলেন, বুধবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে শহরের জলিল চত্বর চেকপোস্টে বগুড়া থেকে রাজশাহীগামী একটি মাইক্রোবাসে তল্লাশিতে চারজনকে আটক করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে ডিএমপি ও ডিবি পুলিশের পোশাক, দুটি হাতকড়া, দুটি শটগান ও একটি ডেমো পিস্তল উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সুপার আরও বলেন, প্রথমে তাঁরা শুটিংয়ের কাজে যাচ্ছেন বলে দাবি করলেও পরে জিজ্ঞাসাবাদে জানান, নওগাঁর মান্দা থানার গোবিন্দপুর এলাকায় সোহেল রানা নামের এক ব্যক্তিকে অপহরণের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। ঢাকার সিএমএম আদালতে দায়ের করা একটি মামলার তদন্তের কথা দেখিয়ে তাঁরা এই পরিকল্পনা করেন। এ ঘটনায় চারজনের বিরুদ্ধে নওগাঁ সদর থানায় মামলা হয়েছে।

পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ঢাকার ভাটারার সাবরিনা (৩৩), নারায়ণগঞ্জের সাইফুল ইসলাম জিন্নাত (৪৫), দ্বীন ইসলাম (৩৮) ও ঢাকার ফুল মিয়া (৪২)। অন্যদিকে একই দিন সন্ধ্যায় সদর উপজেলার চণ্ডীপুর ইউনিয়নের শিমুলিয়া উত্তরপাড়া এলাকায় গণঅধিকার পরিষদের নেতা পরিচয়ে চাঁদা দাবির অভিযোগে দুই যুবককে আটক করা হয়। তাঁরা হলেন নওগাঁ শহরের মাস্টারপাড়ার মো. আরিফ (২৯) ও মাদার মোল্লা বলিরঘাটের ফরহাদ হোসেন ওরফে শোভন (২৯)।

পুলিশ সুপার জানান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের এক নারী কর্মীর কাছ থেকে রাজনৈতিক মামলার ভয় দেখিয়ে ১ লাখ ২৮ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেন ওই দুই যুবক। পরে ৭০ হাজার টাকায় সমঝোতার কথা বললেও টাকার বাকি অংশ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েন তাঁরা।

সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফারজানা হোসেন ও সদর থানার ওসি নূরে আলম সিদ্দিকীসহ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

ছাত্রীকে ওড়না ছাড়া দেখতে চান অধ্যক্ষ, স্ক্রিনশট দিয়ে ব্যানার কলেজ গেটে

অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ, শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগ

নওগাঁয় স্বামীর ছুরিকাঘাতে স্ত্রী নিহত

নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে স্কুলশিক্ষার্থীর মৃত্যু

নওগাঁয় বিএনপি নেতার বাড়িতে ডাকাতি

বিলের মধ্যে ঝড়ের কবলে পড়ে মৎস্যজীবীর মৃত্যু

পুকুরে ডুবে প্রাণ গেল দুই শিশুর

পিকনিকের নৌকা থেকে পড়ে নিখোঁজ কিশোরের লাশ উদ্ধার

পরীক্ষার ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে নওগাঁয় শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

হাসপাতালে নবজাতক রেখে উধাও মা, বিপাকে বাবা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা