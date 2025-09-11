হোম > সারা দেশ > নওগাঁ

নওগাঁয় স্বামীর ছুরিকাঘাতে স্ত্রী নিহত

­­­নওগাঁ প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

নওগাঁয় স্বামীর ছুরিকাঘাতে জুথি (২২) নামের এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সদর উপজেলার কাঁঠালতলি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত জুথি সদর উপজেলার আনন্দনগর মৃধাপাড়ার বাসিন্দা ঝুন্টু প্রামাণিকের মেয়ে।

নিহতের স্বজনেরা জানান, গাজীপুরের বাসিন্দা তানভীরের সঙ্গে প্রায় এক বছর আগে প্রেম করে বিয়ে হয় জুথির। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরই জানা যায়, তানভীরের আগেই আরেকটি বিয়ে রয়েছে। সেই ঘটনা জানাজানি হতেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। একপর্যায়ে জুথি বাবার বাড়িতে চলে আসেন এবং আদালতে মামলা করেন।

জুথির বাবা ঝুন্টু প্রামাণিক বলেন, ‘আজ সেই মামলার শুনানির তারিখ ছিল। সকালে আদালতে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয় জুথি। অন্যদিকে রাস্তার পাশে একটি মাইক্রোবাস নিয়ে আগে থেকেই ওঁত পেতে ছিল তানভীর। মেয়েটি রাস্তার ধারে দাঁড়াতেই সে ছুরি মেরে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন হাসপাতালে নিলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।’

এ বিষয়ে নওগাঁ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। হত্যার ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন এবং অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

সম্পর্কিত

অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ, শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগ

নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে স্কুলশিক্ষার্থীর মৃত্যু

নওগাঁয় বিএনপি নেতার বাড়িতে ডাকাতি

বিলের মধ্যে ঝড়ের কবলে পড়ে মৎস্যজীবীর মৃত্যু

পুকুরে ডুবে প্রাণ গেল দুই শিশুর

পিকনিকের নৌকা থেকে পড়ে নিখোঁজ কিশোরের লাশ উদ্ধার

পরীক্ষার ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে নওগাঁয় শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

হাসপাতালে নবজাতক রেখে উধাও মা, বিপাকে বাবা

রাণীনগরে সরকারি চাল মজুত, ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা

স্কুলের ছাদ খসে ফ্যান খুলে পড়ল দুই শিক্ষকের ওপর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা