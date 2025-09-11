নওগাঁয় স্বামীর ছুরিকাঘাতে স্ত্রী নিহত

নওগাঁয় স্বামীর ছুরিকাঘাতে জুথি (২২) নামের এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সদর উপজেলার কাঁঠালতলি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত জুথি সদর উপজেলার আনন্দনগর মৃধাপাড়ার বাসিন্দা ঝুন্টু প্রামাণিকের মেয়ে।
নিহতের স্বজনেরা জানান, গাজীপুরের বাসিন্দা তানভীরের সঙ্গে প্রায় এক বছর আগে প্রেম করে বিয়ে হয় জুথির। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরই জানা যায়, তানভীরের আগেই আরেকটি বিয়ে রয়েছে। সেই ঘটনা জানাজানি হতেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। একপর্যায়ে জুথি বাবার বাড়িতে চলে আসেন এবং আদালতে মামলা করেন।
জুথির বাবা ঝুন্টু প্রামাণিক বলেন, ‘আজ সেই মামলার শুনানির তারিখ ছিল। সকালে আদালতে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয় জুথি। অন্যদিকে রাস্তার পাশে একটি মাইক্রোবাস নিয়ে আগে থেকেই ওঁত পেতে ছিল তানভীর। মেয়েটি রাস্তার ধারে দাঁড়াতেই সে ছুরি মেরে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন হাসপাতালে নিলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।’
এ বিষয়ে নওগাঁ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। হত্যার ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন এবং অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।