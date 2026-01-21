নওগাঁয় ৪২ কেজি গাঁজাসহ যুবক আটক

নওগাঁয় ৪২ কেজি ৪০০ গ্রাম গাঁজাসহ আব্দুস সালাম ওরফে শামিম নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় সদর উপজেলার কীর্তিপুর বাজারে একটি পিকআপে তল্লাশি চালিয়ে এসব গাঁজা উদ্ধার করা হয়। আটক সালাম ওরফে শামিম কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার এগারো মাথা জয় মংগল এলাকার সাহেব আলীর ছেলে।
থানা-পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে কুড়িগ্রাম থেকে একটি পিকআপে করে গাঁজার একটি চালান নওগাঁয় আসছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ সুপারের নির্দেশে ঢাকা রোড, কীর্তিপুর বাজার ও রাণীনগর এলাকায় তল্লাশি জোরদার করা হয়। সন্ধ্যার দিকে কীর্তিপুর বাজার এলাকায় জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) একটি পিকআপ সন্দেহ হলে সেটি থামিয়ে তল্লাশি চালায়। এ সময় পিকআপে থাকা ৮টি পোঁটলা থেকে ৪২ কেজি ৪০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পরে পিকআপের চালককে আটক করা হয়।
এ বিষয়ে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম বলেন, নওগাঁ সদর মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন আছে। এই চোরাকারবারির সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে।