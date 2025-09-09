হোম > সারা দেশ > নওগাঁ

নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে স্কুলশিক্ষার্থীর মৃত্যু

বদলগাছী (নওগাঁ) প্রতিনিধি

সোহেল রানা। ছবি: সংগৃহীত

নওগাঁর বদলগাছীতে মাছ ধরতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে এক স্কুলশিক্ষার্থী। আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার ছোট যমুনা নদীতে এ ঘটনা ঘটে। মৃত শিক্ষার্থীর নাম সোহেল রানা (১৫)। সে কোমারপুর গ্রামের আরমান হোসেনের ছেলে এবং মির্জাপুর কেসি উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে কয়েকজন বন্ধু মিলে ছোট যমুনা নদীতে মাছ ধরতে নামে সোহেল। এ সময় জাল কোমরে বেঁধে সাঁতার কাটতে গিয়ে অসাবধানতাবশত জালে জড়িয়ে যায় সে। তার সহপাঠীরা তীরে উঠতে পারলেও সোহেল পানিতে তলিয়ে যায়। স্থানীয়রা ছুটে এসে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা চালান। কিছুক্ষণ পর তাকে উদ্ধার করে বদলগাছী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মৃতের সহপাঠীরা জানায়, স্কুল শেষে প্রায়ই সে বন্ধুদের সঙ্গে নদীতে মাছ ধরতে যেত; কিন্তু আজকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বদলগাছী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি-তদন্ত) সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। সে নদীতে মাছ ধরার সময় অসাবধানতাবশত জালে আটকা পড়ে। স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।’

