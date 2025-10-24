প্রবাসীর বাড়িতে কিশোর গ্যাংয়ের হামলা, স্ত্রী-কন্যা আহত

নওগাঁর বদলগাছীতে ফিরোজ হোসেন নামের এক প্রবাসীর বাড়িতে হামলা চালিয়েছে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা। আজ শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার ভোলার পালশা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কয়েক বছর ধরে মালদ্বীপে অবস্থান করছেন ফিরোজ হোসেন। প্রায় পাঁচ মাস আগে তিনি ও রনি নামের আরেকজন বগুড়ার সান্তাহার এলাকার পাঁচ-ছয়জনকে মালদ্বীপে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে নিয়ে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ দিতে পারেননি। এ নিয়ে আজ টাকা ফেরত চেয়ে ওই পাঁচ-ছয়জনের আত্মীয়স্বজন ফিরোজের বাড়িতে যান। এ সময় ফিরোজের স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে তাদের কথা-কাটাকাটি হয়।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এরই মধ্যে স্থানীয় কিশোর গ্যাং ‘রানা গ্রুপ’-এর ১৫-২০ সদস্য হঠাৎ ফিরোজের বাড়িতে হামলা চালায়। এতে ফিরোজের স্ত্রী ও কন্যা আহত হন।
স্থানীয় কিশোর গ্যাংয়ের নেতা রানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘আমি কাউকে মারধর করিনি, কাউকে মারধরের নির্দেশও দিইনি।’
এ বিষয়ে বদলগাছী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মনিরুল ইসলাম বলেন, ঘটনার সময় পুলিশ উপস্থিত ছিল এবং সবাইকে শান্ত থাকতে সহযোগিতা করেছে। এ ঘটনায় এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।