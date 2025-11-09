হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

গৌরীপুরে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ চলাকালে ‘হৃদ্‌রোগে’ ছাত্রদল কর্মীর মৃত্যু

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

তানজিন আহমেদ আবিদ। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহ-৩ (গৌরীপুর) আসনে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার চলার সময় তানজিন আহমেদ আবিদ (৩০) নামের এক ছাত্রদল কর্মী হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। আজ রোববার সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

আবিদ ময়মনসিংহ নগরীর কৃষ্টপুর এলাকার বাসিন্দা। তিনি জেলা উত্তর ছাত্রদলের সভাপতি নূরুজ্জামান সোহেলের অনুসারী। তাঁরা বাবা দক্ষিণ জেলা উলামা দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মরহুম দেওয়ান মো. আবুল হোসেন।

আজ (৯ নভেম্বর) বিকেলে গৌরীপুর পৌর শহরের বিএনপির দুই পক্ষের লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়। এতে একপক্ষ হলেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আহাম্মদ তায়েবুর রহমান হিরন সমর্থক। অপর পক্ষ বিএনপি মনোনীত প্রার্থী বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এম ইকবাল হোসাইনের সমর্থক।

গৌরীপুর উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মহিউদ্দিন তালুকদার আকাশ বলেন, ইকবাল হোসাইনের সমাবেশের শেষ পর্যায়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে আবিদ। এ সময় তাঁকে মাথায় পানি ঢেলে সুস্থ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু জ্ঞান ফিরে না আসায় তাঁকে দ্রুত অটোরিকশায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মমেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক রফিকুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, হার্টফেল করে যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, দুই পক্ষের সংঘর্ষে কোনো আঘাতে আবিদ মারা যায়নি। সংঘর্ষের সময় হার্টফেল করে তাঁর মৃত্যু হয়।

সম্পর্কিত

বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী স্বামী-স্ত্রী নিহত

নেত্রকোনায় প্রতিবন্ধী কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ

গৌরীপুরে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৮

নান্দাইলে কর্মবিরতিতে শিক্ষকেরা, মাঠে খেলাধুলায় মেতেছে শিশুরা

বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে তারাকান্দায় র‍্যালি

দুর্গাপুরে হাজংদের দেউলি উৎসব অনুষ্ঠিত

পরকীয়ার জেরে পুলিশ সদস্য হত্যা মামলায় পুলিশ দম্পতির ফাঁসি

ময়মনসিংহের নান্দাইল: অধিগ্রহণ করা জায়গায় আ.লীগ নেতার মার্কেট

কলেজছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ, বৃদ্ধকে গাছে বেঁধে রেখে পুলিশে সোপর্দ

বিক্ষোভ-আন্দোলনে মনোনয়নবঞ্চিত নেতার সমর্থকেরা, ধানের শীষের প্রার্থী বদলের দাবি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা