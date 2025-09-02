৬ ঘণ্টা পর রেল অবরোধ তুলে নিলেন বাকৃবি শিক্ষার্থীরা, আলোচনায় বসছে কর্তৃপক্ষ

ছয় ঘণ্টা পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আশ্বাসে রেলপথ অবরোধ তুলে নিয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আক্তার হোসেন বলেন, শিক্ষার্থীরা বেলা সাড়ে ৫টার দিকে অবরোধ তুলে নিলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। দুপুর ১২টার দিকে জব্বারের মোড় শিক্ষার্থীরা রেলপথ অবরোধ করলে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে বেশ কয়েকটি ট্রেন আটকা পড়ে।
এর আগে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শর্তহীনভাবে আলোচনায় বসে উদ্ভূত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কথা জানান প্রক্টর অধ্যাপক ড. আব্দুল আলীম। আজ বিকেলে ভেটেরিনারি কার্যালয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের তিনি এ কথা বলেন।
ড. আব্দুল আলীম বলেন, সন্ধ্যায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বসতে দুজন সহকারী প্রক্টর কাজ করছেন। বহিরাগতদের হামলার বিষয়ে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
তিনি বলেন, ‘আজ দুপুরে যখন শিক্ষার্থীরা দাবি আদায়ে ব্যাংক এবং ট্রেজারি ভবনে তালা দিয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে। তখন দুজন সহকারী প্রক্টর ফরহাদ কাদির, সোনিয়া কাদির আলোচনায় বসতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে। তবে তারা বসতে রাজি হয়েছে। আলোচনা হবে নিঃশর্ত। বসলেই সব সমস্যার সমাধান হবে আশা করি।’
প্রক্টর আরও বলেন, ‘ভেটেরিনারি অনুষদ এবং পশুপালন অনুষদের ডিগ্রিকে একীভূত করে কম্বাইন্ড ডিগ্রি দেওয়ার দাবিতে ২৫১ জন শিক্ষক-কর্মকর্তাকে গত রোববার দিনভর অবরুদ্ধ করে রাখাকে কেন্দ্র করে বহিরাগতরা হামলা করে শিক্ষার্থীদের। কারা, কী কারণে হামলা করেছে, তা বের করতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
‘উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রোববার রাতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের সোমবার সকাল ৯টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ প্রদান করা হলেও তারা যায়নি। তাদের আন্দোলন দুর্ভোগের সৃষ্টি করেছে। তাই বিষয়টি সমাধান হোক আমরাও চাই। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বসে আলোচনার বিষয়ে উপাচার্যকে অবহিত করা হবে পরে তাঁর (উপাচার্য) পরামর্শ নিয়ে সমাধানের পথে এগোনো হবে।’
এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি পশুপালন অনুষদের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী এ এইচ এম হিমেল বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সঙ্গে বসতে আমরাও রাজি। তবে ছয় দফার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত না হলে আলোচনা ফলপ্রসূ হবে না। আমরাও চাই না জনভোগান্তি। তবে সমস্যা বিবেচনায় বেলা ৩টার দিকে তালাবদ্ধ ব্যাংকের শাখাটি খুলে দেওয়া হয়েছে। ট্রেজারি ভবন এখনো তালাবদ্ধ এবং রেলপথ অবরোধ তুলে নেওয়া হয়েছে।’