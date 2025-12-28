হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে ফের ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথ অবরোধ

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন আন্দোলনকারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

টানা ১২ ঘণ্টা পর ঢাকা-ময়মনসিংহ ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় গতকাল রাত ১টার দিকে। রোববার সকালে আবারও রেললাইনে আগুন দিয়ে ট্রেন অবরোধ করেন বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত নেতাদের কর্মীরা। পরে আবারও স্থানীয় প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে বেলা ১১টার দিকে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। এতে বিভিন্ন স্টেশনে বেশ কয়েকটি ট্রেন আটকা পড়ে ভোগান্তির সৃষ্টি হয়।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন দন্দ্বে ময়মনসিংহ-১০ (গফরগাঁও) আসনে মনোনয়ন পান আক্তারুজ্জামান বাচ্চু। বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ার পর গতকাল পৌর শহর ও উপজেলায় রেললাইনসহ অন্তত ৩০টি পয়েন্টে টায়ারে আগুন জালিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। ঢাকা-ময়মনসিংহ রেললাইনের গফরগাঁও স্টেশনে কর্মকর্তাদের বের করে কক্ষে তালা দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা।

বিক্ষোভকারীরা স্টেশনের কম্পিউটার সিস্টেম, সিগন্যাল লাইট, স্টেশনে সংযোগ লাইনের কক্ষে আগুন দেয়। স্লিপার তুলে নেওয়ায় সরে যায় রেললাইন। এতে শনিবার বিকেল ৪টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে।

মধ্যরাতের পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হলেও আজ সকাল ৯টায় আবারও গফরগাঁও স্টেশন থেকে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেয় বিক্ষোভকারীরা। ২ ঘণ্টা পর বেলা ১১টার দিকে স্থানীয় প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে আবারও ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্য আখতারুজ্জামান বাচ্চু। মনোনয়ন নিশ্চিত হওয়ার পর তিনি নিজের ফেসবুক থেকে শনিবার বিকেলে দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এই ঘটনার পর বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত এ বি সিদ্দিকুর রহমান ও মুশফিকুর রহমানের সমর্থকেরা মুহূর্তের মধ্যে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ শুরু করেন।

দলীয় মনোনয়ন বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান শাহ আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘নেতা-কর্মীদের প্রাণের দাবি বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক ও দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এ বি সিদ্দিকুর রহমানকে মনোনয়ন দেবে দল। এ ছাড়াও জেলা বিএনপির সদস্য মুশফিকুর রহমান বিএনপির মনোনয়ন প্রাপ্তির জন্য অন্যতম দাবিদার। মনোনয়ন পরিবর্তন না হলে দুর্বার প্রতিরোধ ও আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।’

পৌর বিএনপির সাবেক সদস্য শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘দলের ভুল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করছে। মুশফিকুর রহমানকে দলীয় মনোনয়ন প্রদানের বিষয়টি আবারও বিবেচনার জন্য দাবি জানাই।’

গফরগাঁও রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার মো. হানিফ বলেন, স্টেশনের কম্পিউটার সিস্টেম, সিগন্যাল লাইট, স্টেশনে সংযোগ লাইনের বক্সে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। স্লিপার তুলে নেওয়ায় সরে গেছে রেললাইন। এতে গতকাল বিকেল ৪টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ ছিল। সকালে আরও দুই ঘণ্টা রেলপথ অবরোধ করে রাখা হয়। ঝুঁকি নিয়ে ট্রেন চলাচল করছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসন কাজ করছে।

গফরগাঁওয়ের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এন এম আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘অগ্নিসংযোগ, সড়ক ও রেলপথ অবরোধের কারণে ভোগান্তির সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কাজ করছি।’

গফরগাঁও সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মনতোষ বিশ্বাস বলেন, ‘কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। আশা করছি, পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হবে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ছাড়া সেনাবাহিনী কাজ করছে বলেও জানান তিনি।’

এর আগে শনিবার দুপুরে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ময়মনসিংহ-১০ আসনে মো. আক্তারুজ্জামান বাচ্চুকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করেন। এর পর থেকে গফরগাঁওয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

সম্পর্কিত

ময়মনসিংহে মাজার ভাঙচুর ও মলমূত্র নিক্ষেপের ঘটনায় মামলা

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ-আগুন, ট্রেন চলাচল বন্ধ

নেত্রকোনায় দুপক্ষের সংঘর্ষ, নারীসহ আহত ২২

কুয়াশায় যমুনায় আটকা বর-কনেসহ ৪৭ যাত্রীর নৌকা, ১৫ ঘণ্টা পর উদ্ধার

ময়মনসিংহে মাজার ভাঙচুর করে মলমূত্র ছিটিয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

ভারতে পালানোর সময় বেনাপোল সীমান্তে ময়মনসিংহের যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহে যুবককে পিটিয়ে হত্যার পর মরদেহে আগুন: আরও ৬ আসামি গ্রেপ্তার

বড়দিনের প্রার্থনায় দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা

বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত সাবেক এমপি সারোয়ারের জামিন নামঞ্জুর

দুর্গাপুরে বড়দিন উপলক্ষে ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা