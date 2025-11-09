হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

নান্দাইলে কর্মবিরতিতে শিক্ষকেরা, মাঠে খেলাধুলায় মেতেছে শিশুরা

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 

মোয়াজ্জেমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মবিরতিতে শিক্ষকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

দশম গ্রেডে বেতন বৃদ্ধি ও পদোন্নতির দাবিতে সারা দেশের অন্যান্য বিদ্যালয়ের মতো নান্দাইলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকেরা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি শুরু করেছেন। পূর্বঘোষণা অনুযায়ী আজ রোববার (৯ নভেম্বর) সকাল থেকে এই কর্মবিরতি শুরু করেছেন তাঁরা।

নান্দাইল উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় ১৭৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এতে প্রায় ১ হাজার ২৫০ শিক্ষক ও ৭১ হাজার ১৩০ শিক্ষার্থী রয়েছে।

চন্ডিপাশা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাঠে খেলছে শিশুরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

আজ উপজেলার মোয়াজ্জেমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘুরে দেখা গেছে, শিক্ষকেরা ক্লাস রেখে কর্মবিরতি পালন করছেন। অন্যদিকে পৌর সদরের চন্ডিপাশা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্কুলের মাঠে খেলাধুলা ও ক্লাসরুমে হইহুল্লোড় করতে দেখা যায়। আল আজহার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রাফসান মিয়া বলে, ‘স্কুলে ক্লাস নাই, তাই মাঠে খেলাধুলা করতেছি।’

মোয়াজ্জেমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রওশন আরা বেগম বলেন, ‘আমাদের তিন দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য আমরা কর্মবিরতি পালন করছি। দাবি না মানা পর্যন্ত কর্মবিরতি অব্যাহত থাকবে।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে নান্দাইল উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ফজিলাতুন্নেছাকে মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল দিলেও কোনো সাড়া মেলেনি।

সম্পর্কিত

বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে তারাকান্দায় র‍্যালি

দুর্গাপুরে হাজংদের দেউলি উৎসব অনুষ্ঠিত

পরকীয়ার জেরে পুলিশ সদস্য হত্যা মামলায় পুলিশ দম্পতির ফাঁসি

ময়মনসিংহের নান্দাইল: অধিগ্রহণ করা জায়গায় আ.লীগ নেতার মার্কেট

কলেজছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ, বৃদ্ধকে গাছে বেঁধে রেখে পুলিশে সোপর্দ

বিক্ষোভ-আন্দোলনে মনোনয়নবঞ্চিত নেতার সমর্থকেরা, ধানের শীষের প্রার্থী বদলের দাবি

জামালপুরে ধর্ষণ মামলায় ৪ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি গ্রেপ্তার

নালিতাবাড়ীতে মসজিদে ঢুকে হামলা-ভাঙচুর, গ্রেপ্তার ২

টানা বৃষ্টিতে ময়মনসিংহে ফসলের ক্ষতির শঙ্কা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা