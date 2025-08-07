হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

আটপাড়ায় অটো রাইস মিলে শ্রমিকের মৃত্যু

আটপাড়া (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

েত্রকোনার আটপাড়ায় একটি অটো রাইস মিলে আকাশ মিয়া (২৮) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাতে উপজেলার ইটাখলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আকাশ মিয়া কেন্দুয়া উপজেলার আশুজিয়া ইউনিয়নের চান্দপাড়া গ্রামের মৃত রাহাবুল মিয়ার ছেলে।

স্থানীয় পুলিশ ও মিল সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘ এক বছর বন্ধ থাকার পর গত ২৮ জুলাই গাভুরকাছ গ্রামের ওমর হাসান, মাঈনুল হাসান মিল্টন ও মোবারকপুর গ্রামের রুহুল আমিন মিলে আবু সাঈদ অটো রাইস মিলটি আবার চালু করেন। বর্তমানে সেখানে ১৮ থেকে ২০ জন শ্রমিক কাজ করেন।

বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে মিলের ভেতরে কাজ করার সময় সবার অজান্তে আকাশ মিয়া আহত হন। কিছুক্ষণ পর অন্য শ্রমিকেরা তাঁকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে দ্রুত আটপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

মিলের শ্রমিক পরিতোষ জানান, কাজের সময় কখন আকাশ আহত হন, তা কেউ টের পাননি। তাঁর শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়নি। তবে তিনি কোনো সুরক্ষা পোশাক বা নিরাপত্তাসামগ্রী না পরেই কাজ করছিলেন। হয়তো সে কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

আটপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশরাফুজ্জামান বলেন, ‘মরদেহ আটপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রাখা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে এবং ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ নেত্রকোনায় পাঠানো হবে। নিহতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সম্পর্কিত

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

নেত্রকোনায় দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

বিএনপির বিজয় মিছিল: ‘সমাবেশ নাকি সাধারণ জনগণের ভোগান্তি’ লিখে পোস্ট দেওয়া ছাত্রদল নেতাকে অব্যাহতি

বিজয় র‍্যালিতে ‘পলাতক আসামি’ বিএনপি নেতা, ‘চোখে পড়েনি’ পুলিশের

নেত্রকোনায় বাল্কহেড ডুবে নিখোঁজ ২ শ্রমিকের লাশ উদ্ধার

শেরপুর সীমান্তে ১ কোটি ৩১ লাখ টাকার ভারতীয় মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে জব্দ

জাককানইবিতে সাংবাদিককে মারধরের হুমকি দিলেন ছাত্রদল নেতা

নেত্রকোনায় বকেয়া টাকা চাওয়ায় দোকানিকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

হালুয়াঘাটে ভাতিজার কিলঘুষিতে চাচার মৃত্যুর অভিযোগ

নেত্রকোনায় বালুবাহী বাল্কহেড ডুবে দুই শ্রমিক নিখোঁজ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা