জীবিত বড় ভাইকে মৃত দেখিয়ে পৈতৃক সম্পত্তি আত্মসাতের চেষ্টার অভিযোগ

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেন বড় ভাই আ. হেলিম। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার কলমাকান্দায় পৈতৃক সম্পত্তি আত্মসাতের চেষ্টার অভিযোগে ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন মো. আ. হেলিম (৬৫) নামের এক বৃদ্ধ। তাঁর অভিযোগ, সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে তাঁকে মৃত ও নিঃসন্তান দেখিয়ে আদালতে জালিয়াতি করেছেন তাঁর ছোট ভাই মো. সহিদ মিয়া। একই সঙ্গে মা ও বোনকেও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

আজ রোববার (২৪ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে কলমাকান্দা প্রেসক্লাব হলরুমে সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ তোলেন আ. হেলিম।

আ. হেলিম ও সহিদ মিয়া উপজেলার কৈলাটি ইউনিয়নের ক্ষুদ্র সিধলী গ্রামের মৃত আ. খালেকের দুই ছেলে।

আ. হেলিম বলেন, তাঁর বাবার মৃত্যুর পর ২৫ শতাংশ জমির উত্তরসূরি হন তিনিসহ চার জন। বাকি তিনজন হলেন, ছোট ভাই মো. সহিদ মিয়া, বোন জাহেরা খাতুন ও তাদের মা আমিনা খাতুন। কিন্তু ছোট ভাই মো. সহিদ মিয়া কৌশলে তাঁকে ‘মৃত’ এবং ‘নিঃসন্তান’ দেখিয়ে আদালতে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করেন। একই সঙ্গে মা ও বোনের নাম গোপন রেখে নেত্রকোনা ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে ২০১৪ সালে মামলা করে একতরফা প্রশ্নবিদ্ধ ডিক্রি নেন।

সংবাদ সম্মেলনে আ. হেলিম বলেন, তিনি বিবাহিত এবং তাঁর ছয় মেয়ে এবং এক ছেলে আছে। সহিদ মিয়া তাঁকে মৃত এবং নিঃসন্তান দেখিয়ে আদালতে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন। এখন তাঁর ভাই জোরপূর্বক জমি দখলের পাঁয়তারা করছেন।

সংবাদ সম্মেলনে আ. হেলিমের বোন জাহেরা খাতুন, আমিনা খাতুনসহ স্থানীয় ইউপি সদস্য কাজী মো. আব্দুল মালেকসহ গ্রামের কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে বড় ভাইয়ের তোলা অভিযোগকে মিথ্যা দাবি করে সহিদ মিয়া বলেন, ‘উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বাবার সম্পত্তি বড় ভাই ও বোন মিলে আমার কাছে বিক্রি করেছে। কেনার দলিল আছে আমার কাছে। তবুও তারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করেছে। পরে আদালতে জমি কেনার দলিল উপস্থাপন করলে আদালত আমার পক্ষে ডিক্রি দেন। বাজারের জায়গায় ঘর করতেছি বলে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে।’

