ভালুকায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল প্রধান শিক্ষকের

ময়মনসিংহের ভালুকায় ট্রাকচাপায় এক স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার পাড়াগাঁও বড়চালা আজিজুল মেম্বারবাড়ীর মোড়ে ভালুকা-বাটাজোড় সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত প্রধান শিক্ষকের নাম আবু বকর সিদ্দিক (৫৫)। তিনি ৭৮ নম্বর পশ্চিম পাড়াগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি উপজেলার কাচিনা ইউনিয়নের খানপাড়া এলাকার মৃত আলীম উদ্দিন খানের ছেলে।
স্থানীয়রা জানায়, নির্বাচনী প্রশিক্ষণ শেষে মোটরসাইকেলে ভালুকা থেকে নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন আবু বকর। এ সময় পেছন দিক থেকে একটি মাছবাহী ট্রাক তাঁর মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি সড়কে ছিটকে পড়েন এবং ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ভালুকা মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) গোবিন্দ দাস বলেন, লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।