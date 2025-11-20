ডাকসু সদস্য রাফিয়ার ময়মনসিংহের বাড়িতে আগুন, থানায় মামলা

ময়মনসিংহ মহানগরীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) কার্যনির্বাহী সদস্য উম্মে উসওয়াতুন রাফিয়ার বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় দুর্বৃত্তরা বাড়ির গেটে দাহ্য পদার্থ ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।
গতকাল বুধবার রাত ৩টার দিকে নগরীর ১ নম্বর ওয়ার্ডের ঢোলাদিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
খবর পেয়ে কোতোয়ালি মডেল থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে বলে জানিয়েছেন উম্মা উসওয়াতুন রাফিয়ার ভাই খন্দকার জুলকারনাইন রাদ। তিনি বলেন, হামলার ঘটনায় থানায় এজাহার দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানান তিনি।
জানতে চাইলে কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় অজ্ঞাতনামাদের আসামি করে থানায় বিস্ফোরক আইনে মামলা করা হয়েছে। খুব দ্রুত আসামিদের গ্রেপ্তার করা হবে।