হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

ডাকসু সদস্য রাফিয়ার ময়মনসিংহের বাড়িতে আগুন, থানায় মামলা

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ডাকসু নেত্রী রাফিয়ার বাড়িতে আগুন। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহ মহানগরীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) কার্যনির্বাহী সদস্য উম্মে উসওয়াতুন রাফিয়ার বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় দুর্বৃত্তরা বাড়ির গেটে দাহ্য পদার্থ ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।

গতকাল বুধবার রাত ৩টার দিকে নগরীর ১ নম্বর ওয়ার্ডের ঢোলাদিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

খবর পেয়ে কোতোয়ালি মডেল থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে বলে জানিয়েছেন উম্মা উসওয়াতুন রাফিয়ার ভাই খন্দকার জুলকারনাইন রাদ। তিনি বলেন, হামলার ঘটনায় থানায় এজাহার দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানান তিনি।

জানতে চাইলে কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় অজ্ঞাতনামাদের আসামি করে থানায় বিস্ফোরক আইনে মামলা করা হয়েছে। খুব দ্রুত আসামিদের গ্রেপ্তার করা হবে।

সম্পর্কিত

শেরপুরে গারো পাহাড় থেকে অজ্ঞাতনামা নারীর লাশ উদ্ধার

ময়মনসিংহে ট্রেনের বগিতে দুর্বৃত্তদের আগুন

মমেক হাসপাতালে ডেঙ্গুতে ৬ দিনে ৬ জনের মৃত্যু

‘বিএনপি ১৭ বছর ক্ষমতার বাইরে, নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে’

দুর্গাপুরে কালচারাল একাডেমিতে নবান্ন উৎসব

ময়মনসিংহে নিখোঁজ নারীকে তিন দিন পর ম্যানহোল থেকে জীবিত উদ্ধার

শ্বাসকষ্টে বাকৃবি শিক্ষার্থীর মৃত্যু

ময়মনসিংহে দুর্বৃত্তদের আগুনে পুড়েছে কাভার্ড ভ্যান

বাকৃবিতে জলবায়ু সহনশীল রুই-ভেটকি চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের গবেষণা

নারী নৃত্যশিল্পীকে চুল কেটে, মুখে কালি মেখে নির্যাতন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা