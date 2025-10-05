হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

বাংলাদেশের মানুষ শতভাগ জামায়াতের দিকে ঝুঁকে গেছে: মতিউর রহমান আকন্দ

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ময়মনসিংহে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি আইনজীবী মতিউর রহমান আকন্দ। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘যুবসমাজের মতের প্রতিফলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ শতভাগ জামায়াতের দিকে ঝুঁকে যাবে, ইতিমধ্যে গেছে। সুতরাং আমরা তো এভাবেই বর্তমান প্রক্রিয়াতেই ক্ষমতায় চলে আসব বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি আইনজীবী মতিউর রহমান আকন্দ।

আজ রোববার দুপুরে জুলাই সনদের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন, উভয় কক্ষে পিআর পদ্ধতি চালু করাসহ ৫ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে ময়মনসিংহে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় হয়। সেখানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মতিউর রহমান আকন্দ বলেন, ‘আমাদের তো পিআর পদ্ধতির প্রয়োজন নেই। পিআরকে তো আমাদের এভয়েড করার কথা, কিন্তু আমরা চাচ্ছি। অতীতের যে রেকর্ড ৩০ শতাংশ ভোট পেয়ে সরকার গঠন করা হয়েছে, ৪০ শতাংশ ভোট পেয়েও হয়েছে। কিন্তু এবার প্রচলিত নির্বাচনের যে সিস্টেম আছে এর ভিত্তিতে জামায়াতের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা আছে। এরপরেও আমরা চাচ্ছি, কারণ পিআর পদ্ধতির মাধ্যমে স্থায়ী একটি সিস্টেম চালু হোক। যেখানে গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে, জনগণের প্রতিনিধিত্ব শতভাগ নিশ্চিত হবে।’

মতিউর রহমান আকন্দ আরও বলেন, ‘জামায়াতের মিছিলে লোক আসবে, সেখানে বাধা দেওয়া হচ্ছে। দোকানদারকে দোকান বন্ধ করে তাদের মিছিলে যেতে প্ররোচিত করা হচ্ছে। এটার নাম লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড না। থানায় গিয়ে হুমকি দেওয়া হয়, অমুককে ধরতে হবে। মামলা দেওয়া হয়, জিডি করা হয়, এগুলো কিসের লক্ষণ। আমরা বলছি, সব তৎপরতা বন্ধ করে একটা সমঅধিকার এবং নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। যেটা এখনো হয়নি।’

মতিউর রহমান আরও বলেন, ‘ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে যত জুলুম নির্যাতন হয়েছে; শাপলা গণহত্যা, পিলখানায় হত্যাকাণ্ডের বিচার হতে হবে এবং সব গণহত্যার বিচার হতে হবে। জুলাই-আগস্টের বিচার দৃশ্যমান হতে হবে। আওয়ামী লীগ সাড়ে ১৫ বছর মানুষের ওপর জুলুম করেছে একটি রাজনৈতিক শক্তিকে সামনে রেখে। যাদের অফিস দিল্লিতে তারা বাংলাদেশে কেমনে রাজনীতি করবে? আমরা বলেছি, তাদের ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাহলে আগামী দিনে বাংলাদেশ একটি ভালো অবস্থানে যাবে।

মতবিনিময় সভায় মহানগর জামায়াতের আমির মাওলানা কামরুল আহসান এমরুলের সভাপতিত্বে আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগর নায়েবে আমির আসাদুজ্জামান সোহেলসহ অন্যরা।

