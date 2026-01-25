হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

নালিতাবাড়ীতে বিএনপি নেতাকে বহিষ্কার

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি

শেরপুরের নালিতাবাড়ী শহর বিএনপির ৬ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি আনোয়ার হোসেন আনারকে সভাপতিসহ দলীয় সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

আজ শনিবার (২৪ জানুয়ারি) শেরপুর জেলা বিএনপির সম্মতিক্রমে কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য ও শেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফাহিম চৌধুরী এ বহিষ্কারাদেশ প্রদান করেন। আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থেকে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অভিযোগ আনা হয়।

শেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফাহিম চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ওয়ার্ড বিএনপির নেতাদের লিখিত অভিযোগে জানা যায়, আনোয়ার হোসেন আনার দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন অনৈতিক ও শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত। তার এসব কর্মকাণ্ডের ফলে সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। যার ফলে স্থানীয়ভাবে দলকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ তাঁকে নিয়ে আতঙ্কে থাকেন।

এ বিষয়ে বহিষ্কৃত নেতা আনোয়ার হোসেন আনার বলেন, ‘আমি গ্রুপিং রাজনীতির শিকার। আমাকে কোনোপ্রকার মতপ্রকাশের সুযোগ না দিয়ে বহিষ্কার করা হয়েছে।’

