মুক্তাগাছা ছাত্রদলের ৩ নেতা-কর্মী বহিষ্কার

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় ডিশ ব্যবসা ও আধিপত্য বিস্তারের দ্বন্দ্বের জেরে মো. ফাহিম (৩০) হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। ওই মামলায় ছাত্রদল নেতা সজীব হাসানসহ তিন নেতা-কর্মী আসামি হয়েছেন। এ ঘটনায় সংগঠন থেকে তাঁদের বহিষ্কার করা হয়েছে।

আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) বিকেলে উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মঞ্জুরুল হক আরিফ ও সদস্যসচিব আসাদ ফরাজী স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ বহিষ্কারাদেশ দেওয়া হয়।

বহিষ্কৃত নেতা-কর্মীরা হলেন উপজেলার মানকোন ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি সজীব হাসান, কর্মী মো. আবির ও মো. মারুফ। তাঁরা স্থানীয় ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম তারার ঘনিষ্ঠ বলে দাবি নিহত ফাহিমের বাবা ফরহাদ হোসেনের।

মুক্তাগাছা উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মঞ্জুরুল হক আরিফ আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, এর আগে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার রাতে মুক্তাগাছা থানায় নিহত ফাহিমের মা মোছা. রুবি আক্তার বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা করেন। মামলায় ১২ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরও ১০ থেকে ১২ জনকে আসামি করা হয়।

মুক্তাগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রিপন চন্দ্র গোপ জানান, হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলমান রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হননি।

