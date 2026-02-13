ময়মনসিংহ বিভাগের সিংহ ভাগ আসন বিএনপির

ময়মনসিংহ বিভাগের ২৪টি আসনের মধ্যে ২৩টিতে ভোটগ্রহণ হয়েছে। এর মধ্যে ১৮টি আসনে জয়লাভ করেছে বিএনপি। জামায়াত জিতেছে ৩টি। আর খেলাফত ও স্বতন্ত্র প্রার্থী জিতেছেন একটি করে আসন।
ময়মনসিংহ বিভাগে বিজয়ী হলেন যাঁরা
জামালপুর জেলা
জামালপুর-১ এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত (বিএনপি)
জামালপুর-২ সুলতান মাহমুদ বাবু (বিএনপি)
জামালপুর-৩ মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল (বিএনপি)
জামালপুর-৪ ফরিদুল কবীর তালুকদার শামীম (বিএনপি)
জামালপুর-৫ শাহ্ মো. ওয়ারেছ আলী (বিএনপি)
শেরপুর জেলা
শেরপুর-১ রাশেদুল ইসলাম (জামায়াত)
শেরপুর-২ ফাহিম চৌধুরী (বিএনপি)
শেরপুর-৩ (নির্বাচন স্থগিত)
ময়মনসিংহ জেলা
ময়মনসিংহ-১ সালমান ওমর রুবেল (স্বতন্ত্র)
ময়মনসিংহ-২ মুহাম্মদুল্লাহ (খেলাফত মজলিস)
ময়মনসিংহ-৩ এম ইকবাল হোসাইন (বিএনপি)
ময়মনসিংহ-৪ আবু ওয়াহাব আকন্দ ওয়াহিদ (বিএনপি)
ময়মনসিংহ-৫ জাকির হোসেন বাবলু (বিএনপি)
ময়মনসিংহ-৬ কামরুল হাসান মিলন (জামায়াত)
ময়মনসিংহ-৭ মাহাবুবুর রহমান লিটন (বিএনপি)
ময়মনসিংহ-৮ লুৎফুল্লাহেল মাজেদ (বিএনপি)
ময়মনসিংহ-৯ ইয়াসের খান চৌধুরী (বিএনপি)
ময়মনসিংহ-১০ মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান (বিএনপি)
ময়মনসিংহ-১১ ফখর উদ্দিন আহমেদ বাচ্চু (বিএনপি)
নেত্রকোনা জেলা
নেত্রকোনা-১ ব্যারিস্টার কায়সার কামাল (বিএনপি)
নেত্রকোনা-২ মো. আনোয়ারুল হক (বিএনপি)
নেত্রকোনা-৩ রফিকুল ইসলাম হিলালী (বিএনপি)
নেত্রকোনা-৪ লুৎফুজ্জামান বাবর (বিএনপি)
নেত্রকোনা-৫ মাছুম মোস্তফা (জামায়াত)