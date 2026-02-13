হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ বিভাগের সিংহ ভাগ আসন বিএনপির

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ময়মনসিংহ বিভাগের ২৪টি আসনের মধ্যে ২৩টিতে ভোটগ্রহণ হয়েছে। এর মধ্যে ১৮টি আসনে জয়লাভ করেছে বিএনপি। জামায়াত জিতেছে ৩টি। আর খেলাফত ও স্বতন্ত্র প্রার্থী জিতেছেন একটি করে আসন।

ময়মনসিংহ বিভাগে বিজয়ী হলেন যাঁরা

জামালপুর জেলা

জামালপুর-১ এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত (বিএনপি)

জামালপুর-২ সুলতান মাহমুদ বাবু (বিএনপি)

জামালপুর-৩ মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল (বিএনপি)

জামালপুর-৪ ফরিদুল কবীর তালুকদার শামীম (বিএনপি)

জামালপুর-৫ শাহ্ মো. ওয়ারেছ আলী (বিএনপি)

শেরপুর জেলা

শেরপুর-১ রাশেদুল ইসলাম (জামায়াত)

শেরপুর-২ ফাহিম চৌধুরী (বিএনপি)

শেরপুর-৩ (নির্বাচন স্থগিত)

ময়মনসিংহ জেলা

ময়মনসিংহ-১ সালমান ওমর রুবেল (স্বতন্ত্র)

ময়মনসিংহ-২ মুহাম্মদুল্লাহ (খেলাফত মজলিস)

ময়মনসিংহ-৩ এম ইকবাল হোসাইন (বিএনপি)

ময়মনসিংহ-৪ আবু ওয়াহাব আকন্দ ওয়াহিদ (বিএনপি)

ময়মনসিংহ-৫ জাকির হোসেন বাবলু (বিএনপি)

ময়মনসিংহ-৬ কামরুল হাসান মিলন (জামায়াত)

ময়মনসিংহ-৭ মাহাবুবুর রহমান লিটন (বিএনপি)

ময়মনসিংহ-৮ লুৎফুল্লাহেল মাজেদ (বিএনপি)

ময়মনসিংহ-৯ ইয়াসের খান চৌধুরী (বিএনপি)

ময়মনসিংহ-১০ মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান (বিএনপি)

ময়মনসিংহ-১১ ফখর উদ্দিন আহমেদ বাচ্চু (বিএনপি)

নেত্রকোনা জেলা

নেত্রকোনা-১ ব্যারিস্টার কায়সার কামাল (বিএনপি)

নেত্রকোনা-২ মো. আনোয়ারুল হক (বিএনপি)

নেত্রকোনা-৩ রফিকুল ইসলাম হিলালী (বিএনপি)

নেত্রকোনা-৪ লুৎফুজ্জামান বাবর (বিএনপি)

নেত্রকোনা-৫ মাছুম মোস্তফা (জামায়াত)

সম্পর্কিত

ময়মনসিংহের ১১ জয়ী প্রার্থীর হাতে ফলাফল হস্তান্তর

ময়মনসিংহ-৭ আসনে বিজয়ী বিএনপির মাহাবুবুর

ভোটকেন্দ্রের কক্ষ দখল করে ব্যালটে সিল, সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল

খালিয়াজুরীতে জাল ভোট দিতে গিয়ে যুবক আটক

শেরপুরে ভোটকক্ষ থেকে ব্যালট বই ছিনতাই, এক ব্যক্তির ৩ বছরের কারাদণ্ড

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে নিজেরাই এজেন্ট, সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তাসহ বরখাস্ত ৩

‘ভোটে ঈদের আনন্দ পাচ্ছি’

ময়মনসিংহে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী যুবক নিহত, বিক্ষুব্ধ জনতার আগুন

দণ্ডপ্রাপ্ত বিএনপি নেতাকে না ধরলে ওসির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা: ময়মনসিংহের ডিআইজি

ময়মনসিংহে বাসস্ট্যান্ড ও রেলওয়ে স্টেশনে প্রচণ্ড ভিড়, যানবাহনের ভাড়া কয়েক গুণ বৃদ্ধি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা