পূর্বধলায় দুই ব্যক্তির ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

নেত্রকোনার পূর্বধলায় দুই ব্যক্তির ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার ভোরে উপজেলার আলাদা স্থান থেকে ওই দুটি লাশ উদ্ধার করা হয়।

নিহতরা হলেন উপজেলার আগিয়া ইউনিয়নের হাটধলা গ্রামের জয়চরণ বিশ্বাস (৭৩) ও নারান্দিয়া ইউনিয়নের জাওয়ানি গ্রামের বোরহান উদ্দিন ওরফে বিল্লাল (১৮)।

পূর্বধলা থানার ওসি মোহাম্মদ নূরুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, তাঁদের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য বুধবার সকালে নেত্রকোনা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘর থেকে ৬৫ হাজার টাকা হারিয়ে যায় জয়চরণ বিশ্বাসের। এর জেরে গতকাল রাতে স্ত্রীকে বকাঝকা করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান তিনি। আজ ভোরে প্রতিবেশীর ঘরের বারান্দায় তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায় পুলিশ।

অন্যদিকে আজ ভোরে উপজেলার জাওয়ানি গ্রামের একটি গাছে বোরহান উদ্দিনের ঝুলন্ত লাশ দেখতে পায় এলাকাবাসী। খবর পেয়ে শ্যামগঞ্জ তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ লাশ উদ্ধার করে।

