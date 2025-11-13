হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

বাঁধ নির্মাণে অনিয়ম: ময়মনসিংহ পাউবো কার্যালয়ে দুদকের অভিযান

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

দুদকের অভিযান। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহে নদীভাঙন রোধে বাঁধ নির্মাণকাজে পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) নানা অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে অভিযান চালিয়েছে দুদক।

গতকাল বুধবার (১৩ নভেম্বর) দিনভর ঈশ্বরগঞ্জের মরিচারচর ব্রহ্মপুত্র নদের বাঁধ এবং নগরীর টাউনহল মোড়-সংলগ্ন পাউবোর কার্যালয়ে দুদকের ময়মনসিংহ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক রাজু মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন ও বুলু মিয়ার নেতৃত্বে একটি দল অভিযান পরিচালনা করে।

রাজু মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন বলেন, ‘ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জের মরিচাচর এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদের বাঁধ রক্ষার কাজে দরপত্র মূল্যায়নে অনিয়মের অভিযোগের ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র তদন্ত শেষে আমরা বাঁধের এলাকা পরিদর্শন করেছি। পরে পাউবো ময়মনসিংহের নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে এসে প্রয়োজনীয় নথিপত্র গ্রহণ করি। আমরা প্রাথমিকভাবে অনিয়ম পেয়েছি। এগুলো যাচাই-বাছাই শেষে কমিশন বরাবর প্রতিবেদন দেওয়া হবে।’

এ বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী শামীম হাসনাইন মাহমুদ বলেন, ‘এই কাজটি আমার নির্বাহী প্রকৌশলী আখলাক উল জামিলের সময় শুরু হয়। আমি দুই মাস ধরে এসেছি। কাজটি আমি নিজেও পরিদর্শন করেছি। আমার কাছে মনে হয়নি কোনো অনিয়ম হয়েছে। তবুও দুদক যেহেতু তদন্ত করছে, আমি প্রয়োজনীয় কাগজ দিয়ে সহযোগিতা করছি।’

সম্পর্কিত

ময়মনসিংহে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল, আওয়ামী লীগের ২০ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

‘আয়নাঘর থেকে নির্বাচনী মাঠে ফেরা আমার নতুন জীবন’

মানববন্ধন করতে গিয়ে হামলার শিকার এনসিপি নেতারা

বাসচালককে পুড়িয়ে হত্যার মামলায় আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

হালুয়াঘাটে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবা-মেয়ের গলাকাটা লাশ উদ্ধার, হত্যার অভিযোগ

ত্রিভুজ সম্পর্ক নিয়ে দ্বন্দ্ব, বহিরাগতদের হামলায় কলেজ বন্ধ ঘোষণা

ময়মনসিংহে পানিতে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

পুড়ে অঙ্গার বাসচালক: তিন যুবক পেট্রল ঢেলে বাসে আগুন ধরিয়ে পালিয়ে যায়

গৌরীপুরে ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন, ট্রেন চলাচল বন্ধ

ময়মনসিংহে বাসে দুর্বৃত্তদের আগুন, সিটে ঘুমানো চালক পুড়ে অঙ্গার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা