শেরপুরে নিখোঁজের দুদিন পর ডোবা থেকে ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার

শেরপুর প্রতিনিধি

নিহত আব্দুল মোতালেব ওরফে হাজী মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

শেরপুরে নিখোঁজের দুদিন পর ডোবা থেকে আব্দুল মোতালেব ওরফে হাজী মিয়া (৬৫) নামের এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (৪ অক্টোবর) বিকেলে শহরের সাতানীপাড়া এলাকার হরিজন পল্লীর পেছনের একটি ডোবা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত মোতালেব পার্শ্ববর্তী গোপালবাড়ী এলাকার মৃত আবেদ আলীর ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে মোতালেব বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর কোনো সন্ধান না পেয়ে শুক্রবার তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়। শনিবার বিকেলে শহরের সাতানীপাড়া এলাকার হরিজন পল্লীর পেছনের ডোবায় একটি লাশ ভেসে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধারের পর সেটি মোতালেবের বলে শনাক্ত করে পরিবারের সদস্যরা। সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর ময়নাতদন্তের জন্য মোতালেবের লাশ জেলা সদর হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ।

এ বিষয়ে শেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুবায়দুল আলম জানান, লাশের সুরতহাল সম্পন্ন করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মরদেহে আঘাতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে ময়নাতদন্তের পর মোতালেবের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

