নেত্রকোনায় স্কুলের শ্রেণিকক্ষে শিশু ধর্ষণ মামলায় একজনের যাবজ্জীবন

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

শিশুকে ধর্ষণের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত রহমত আলী। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে সাত বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের দায়ে রহমত আলী (৫৩) নামের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

আজ বুধবার দুপুরে নেত্রকোনা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতের বিচারক ড. এ কে এম এমদাদুল হক এ রায় দেন। এ সময় আসামি রহমত আলী আদালতে উপস্থিত ছিলেন। আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) নূরুল কবীর রুবেল এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত রহমত আলী জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার মাইজহাটি গ্রামের মৃত ইয়াদ আলীর ছেলে। রায়ের পর তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।

মামলার এজাহার ও আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০১২ সালের ৪ মে সকালে মোহনগঞ্জের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওই শিশুকে ধর্ষণ করেন রহমত আলী। এ ঘটনায় শিশুটির মা বাদী হয়ে শিশু ও নারী নির্যাতন আইনে রহমত আলীর বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেন।

