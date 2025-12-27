বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ-আগুন, ট্রেন চলাচল বন্ধ

ময়মনসিংহ-১০ (গফরগাঁও) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে রেলপথ অবরোধ করে স্লিপারে আগুন দিয়েছেন একদল বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মী। এ ঘটনায় ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। এ ছাড়া শহরের প্রধান প্রধান সড়কের অন্তত ১০ স্থানে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
আজ শনিবার বিকেলে বিএনপির মহাসচিব ওই আসনে মো. আক্তারুজ্জামান বাচ্চুকে প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করেন। এর পর থেকেই উপজেলায় উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, গফরগাঁও আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মো. আক্তারুজ্জামান বাচ্চুর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে দলের একাংশের নেতা-কর্মীরা উপজেলার শিবগঞ্জ রোড রেলক্রসিং এলাকায় রেললাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ করে স্লিপারে আগুন দেন। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। একই সঙ্গে আতঙ্কে পৌর শহরের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেন দোকানিরা।
এ বিষয়ে গফরগাঁও রেলওয়ে থানার উপপরিদর্শক আবুল বাশার আজকের পত্রিকাকে বলেন, রেললাইনে আগুন দেওয়ায় ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। এই রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করতে চেষ্টা চলছে।
গফরগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আতিকুর রহমান বলেন, মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে পৌর শহরের কয়েকটি স্থানে টায়ার জ্বালিয়ে আগুন দেওয়া হয়। পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে আছে। তাঁরা বিষয়টি দেখছেন।