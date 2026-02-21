গফরগাঁওয়ে ভাষাশহীদ জব্বারের বাড়িতে মানুষের ভিড়

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের পাঁচুয়ায় (জব্বার নগর) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিবসে ভাষাশহীদ আব্দুল জব্বারের গ্রামের বাড়িতে ভিড় করেছে শত শত মানুষ। শনিবার প্রথম প্রহরে ভাষাশহীদ জব্বারের বাড়ি-সংলগ্ন উপজেলার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকা লোকারণ্য হয়ে পড়ে।
রাত ১২টা ১ মিনিটে শহীদ বেদিতে প্রথমে স্থানীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এন এম আবদুল্লাহ-আল-মামুন, উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনসমূহ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক সংগঠন, স্কুল-কলেজ, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ এবং সর্বস্তরের হাজারো জনতা পুষ্পস্তবক অর্পণ করে।
শনিবার সকালে ভাষাশহীদের গ্রাম জব্বার নগরের বিভিন্ন রাস্তায় প্রভাতফেরি করে উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মীরা শহীদ মিনারে উপস্থিত হয়ে শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।
উপজেলা প্রশাসন শনিবার সকালে ভাষাশহীদ আব্দুল জব্বার স্মৃতি গ্রন্থাগার ও জাদুঘর প্রাঙ্গণে ভাষাসৈনিকদের সম্মাননা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীরা। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এন এম আবদুল্লাহ-আল-মামুনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান।