মমেক হাসপাতালে ডেঙ্গুতে ৬ দিনে ৬ জনের মৃত্যু

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে গত ছয় দিনে ছয়জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী মারা গেছে। এ নিয়ে চলতি বছরে হাসপাতালে আজ সোমবার পর্যন্ত ১৯ জন ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। মারা যাওয়া রোগীদের মধ্যে ১৮ জন গত আড়াই মাসে মারা গেছেন। তাঁদের বয়স ৫০ থেকে ৬০ বছর।
এদিকে এত রোগীর মৃত্যুর কারণে অন্যান্য রোগী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মাঝে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। চিকিৎসকেরা বলছেন, যেসব রোগী মারা গেছে, তাদের অধিকাংশকেই একদম শেষ মুহূর্তে এনে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। যখন চিকিৎসকদের হাতে যথাযথ চিকিৎসাসেবা দেওয়ার সুযোগ ছিল না। এ জন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে।
মমেক হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আজ পর্যন্ত ৬১ জন রোগী ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছে। ২৪ শয্যার ওয়ার্ডে অধিকাংশ রোগীই শয্যা না পেয়ে মেঝেতে চিকিৎসা নিচ্ছে। আক্রান্ত ৪১ জন পুরুষের মধ্যে একজন নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে (আইসিইউ) রয়েছেন। এ ছাড়া ১৬ জন নারী ও ৯টি শিশু ভর্তি রয়েছে। রোগীদের মধ্যে ৪১ জন সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ভর্তি হয়েছে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। এ বছর এখন পর্যন্ত ২ হাজার ২৩০ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেলে ভর্তি হয়।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মারা যাওয়া রোগীদের অধিকাংশই ডেঙ্গু শক সিনড্রোম সমস্যায় মারা গেছে। এ ছাড়া অনেক রোগীর হৃদ্রোগ, ফুসফুসজনিত ও উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যা ছিল।
মমেক হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডের মুখপাত্র ফয়সাল রাহাত আজকের পত্রিকা বলেন, যেসব রোগীরা মারা গেছে, তাদের অধিকাংশই একদম শেষ মুহূর্তে এসে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। চিকিৎসকেরা তাদের সাধ্যমতো চিকিৎসাসেবা দেন। ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই।