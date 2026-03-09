হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

বেতন-বোনাসের দাবিতে পোশাকশ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ভালুকায় মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন পোশাকশ্রমিকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বেতন-বোনাসের দাবিতে ময়মনসিংহের ভালুকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন পোশাকশ্রমিকেরা। আজ সোমবার উপজেলার কাঠালিয়া রাসেল অ্যাপারেলস কারখানার শ্রমিকেরা এই বিক্ষোভ করেন।

খবর পেয়ে থানা-পুলিশ ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং শ্রমিকদের দাবিদাওয়ার বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন।

এতে প্রায় আধা ঘণ্টা সময় ধরে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে। এ সময় সড়কের দুপাশে যানবাহনের দীর্ঘ সারি সৃষ্টি হয়ে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। পরে বেলা ১১টার দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে যান চলাচল শুরু হয়।

কারখানার শ্রমিক সাহেরা খাতুন ও শরিফ হাসান জানান, কারখানাটিতে প্রায় ১ হাজার ৬৫০ জন শ্রমিক কর্মরত আছেন। প্রতি মাসের বেতন সাধারণত ১০ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা হলেও ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন এখনো দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া অন্যান্য অনেক কারখানায় ঈদ বোনাস ইতিমধ্যে দেওয়া হলেও তাঁদের দেওয়া হয়নি।

তাঁরা আরও জানান, সামনে ঈদ হওয়ায় ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন, ঈদ বোনাস ও মার্চ মাসের অর্ধেক অগ্রিম বেতনের দাবিতে তাঁরা সড়কে নেমে বিক্ষোভ করেন।

জানতে চাইলে কারখানার মানবসম্পদ বিভাগের ব্যবস্থাপক এনামুল হক বলেন, ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন আগামী দুই-এক দিনের মধ্যে পরিশোধ করা হবে এবং ঈদ বোনাস ১৫ মার্চের মধ্যে দেওয়া হবে।

তবে মার্চ মাসের অর্ধেক অগ্রিম বেতন দেওয়ার বিষয়ে তাঁরা অপারগতা প্রকাশ করেন। পরে কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে শ্রমিকেরা মহাসড়ক ছেড়ে কারখানার ভেতরে অবস্থান নেন।

এ বিষয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-৫-এর পুলিশ সুপার মো. ফরহাদ হোসেন খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, শ্রমিকেরা কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে মহাসড়ক অবরোধ করেছিলেন। পরে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধানের আশ্বাস পেলে তাঁরা অবরোধ তুলে নেন।

