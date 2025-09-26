হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

‘আল্লাহ তুই দেহিস’: ফরিদা পারভীনের স্মরণসভায় ‘চুল কেটে’ প্রতীকী প্রতিবাদ সংস্কৃতিকর্মীদের

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ফরিদা পারভীনের স্মরণসভায় ‘চুল কেটে’ প্রতীকী প্রতিবাদ সংস্কৃতিকর্মীদের। ছবি: আজকের পত্রিকা

সেই বৃদ্ধ হালিম উদ্দিনকে (৭০) জোর করে চুল-দাড়ি কেটে দেওয়ার ঘটনায় ‘চুল কেটে’ প্রতীকী প্রতিবাদ জানিয়েছেন একদল সংস্কৃতিকর্মী। অনুষ্ঠানটি আজ শুক্রবার ময়মনসিংহ নগরীর জয়নুল আবেদিন উদ্যান এলাকায় লালনকন্যা ফরিদা পারভীনের স্মরণে আয়োজন করে সাংস্কৃতিক সংগঠন পরম্পরা।

ভোর ৬টায় শুরু হয়ে চলে সকাল ১০টা পর্যন্ত। ব্রহ্মপুত্র নদ পারের বরইতলায় চলে এর আয়োজন। বরইগাছের নিচে সাদা কাপড় বিছিয়ে গান করেন শিল্পীরা। চার দিকে ঘিরে অনুষ্ঠান দেখেন দর্শকেরা।

অনুষ্ঠানে শুরুতে মাজার ভাঙা, সংস্কৃতিতে আঘাত ও মানুষের ওপর অত্যাচারকারীদের প্রতি ঘৃণা জানানো হয়। আর সম্প্রতি তারাকান্দার হালিম উদ্দিন আকন্দকে যেভাবে ধরে জোর করে চুল কেটে দেয়, তার প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে আয়োজক কবি শামীম আশরাফের চুলও কেটে দেওয়া হয়।

এর আগে শুভেচ্ছা বক্তব্যে কবি শামীম আশরাফ বলেন, ‘এই আয়োজনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাই। আমরা দু-এক দিন ধরে একটি ঘটনা দেখছি, তিনজন মানুষ একটা মানুষকে জোর করে ধরে তাঁর লম্বা চুল কেটে দিচ্ছে। যখন চুল কেটেই দিচ্ছে, তখন লোকটি সর্বশেষ কথা বলে দিচ্ছেন, “আল্লাহ তুই দেহিস।” এই যে “দেহিস”-এর ভেতর দিয়ে আমরা প্রতিবাদ জানাই। মাজার সংস্কৃতির ওপর যারা আঘাত করছে, শিল্প-সংস্কৃতির মানুষের ওপর যে অত্যাচার করা হচ্ছে, এর প্রতিবাদ জানাই।’

তিনি আরও বলেন, শিল্প-সংস্কৃতির নগরী ময়মনসিংহ। মাজার সংস্কৃতি, শিল্প-সংস্কৃতি ও নানাবিধ মানুষের ওপর যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটছে, এসব নিয়ে তাঁদের আজকের আয়োজন লালনকন্যা ফরিদা পারভীনের মহাপ্রয়াণে। এত বড় মানুষের প্রয়াণে সারা দেশে কোনো আয়োজন হয়নি। এ জন্য তাঁরা তাঁকে স্মরণ করে ছোট একটি আয়োজনের চেষ্টা করেছেন।

ময়মনসিংহে ব্রহ্মপুত্র পারে ফরিদা পারভীনের স্মরণ অনুষ্ঠানে করেন সংস্কৃতিকর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

শিল্পী খাইরুল ইসলাম জানান, লালনের গান নিয়ে সারা বিশ্বে আজ যে চর্চা হচ্ছে, সেই গানকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন কিংবদন্তি শিল্পী ফরিদা পারভীন। তাঁর প্রয়াণের পর আজ তাঁরা তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছেন। এই দেশের সুর ও সংগীতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁরা তরুণ প্রজন্ম সারা দেশে একসঙ্গে কাজ করবেন।

সংস্কৃতিকর্মীরা জানান, লালনের বাণীকে ধারণ করে এবং ফরিদা পারভীনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, ‘পরম্পরা’ সংগঠনটি সংস্কৃতিতে আঘাত ও মানুষের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁদের দৃঢ় অবস্থান জানাতেই ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদের পারে এ আয়োজন করে।

‘আল্লাহ তুই দেহিস’: সেই বৃদ্ধ এখন নিজেকে আড়াল করে চলছেন
সম্পর্কিত

অধ্যক্ষ লাঞ্ছিত: জড়িতদের গ্রেপ্তারে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম

‘আল্লাহ তুই দেহিস’: সেই বৃদ্ধ এখন নিজেকে আড়াল করে চলছেন

বহিরাগত লোকেরা বৃদ্ধের চুল কেটে দিয়ে চলে যায়

অধ্যক্ষকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বের করে দেওয়া হলো কলেজ থেকে

গফরগাঁওয়ে নিজ গ্রামে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন ফায়ার ফাইটার নুরুল হুদা

নেত্রকোনা-সিধলি সড়ক বেহাল, প্রতিদিন দুর্ভোগ হাজারো মানুষের

প্রকল্পে অনিয়ম, ময়মনসিংহ জেলা পরিষদে দুদকের অভিযান

ফায়ার ফাইটার শামীমের দাফন সম্পন্ন, তিন সন্তান নিয়ে দুশ্চিন্তায় স্ত্রী

দেবে গেছে সাড়ে ৭ কোটি টাকার সেতুর সংযোগ সড়ক

বাকৃবিতে ক্লাস শুরু ৫ অক্টোবর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা