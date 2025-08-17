হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

বাকৃবিতে ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণার আগে আলোচনায় ‘ছাত্রলীগ পুনর্বাসন’

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

বাকৃবি ছাত্রদল শাখার সদস্যসচিব শফিকুল ইসলাম ও যুগ্ম আহ্বায়ক তরিকুল ইসলাম তুষার। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) ছাত্রদল শাখার কমিটি ঘোষণার আগে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ছাত্রলীগের পুনর্বাসন চেষ্টা। বিশেষ করে দুই নেতাকে ঘিরে তুমুল আলোচনা চলছে। ছাত্রলীগকে পুনর্বাসনের অভিযোগ উঠেছে তাঁদের বিরুদ্ধে।

সর্বশেষ ২০২১ সালের ১৬ জুন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল শাখার ২১ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে আতিকুল ইসলামকে আহ্বায়ক এবং শফিকুল ইসলামকে সদস্যসচিব করা হয়। ৫ আগস্টের পর ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের পুনর্বাসনের অভিযোগ ওঠে সদস্যসচিব শফিকুল ইসলাম এবং যুগ্ম আহ্বায়ক তরিকুল ইসলাম তুষারের বিরুদ্ধে।

গত ৪ জুলাই বাকৃবি পরিবার গ্রুপে আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক ধর্মমন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সদস্যসচিব শফিকুল ইসলামের ভাইয়ের ছবি পোস্ট করে লেখা হয়—‘আওয়ামী পরিবার থেকে আগত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সদস্যসচিব শফিকুল ইসলাম শফিক। রক্তে আওয়ামী লীগ মাংসে বিএনপি পিও শফিক ভাই। ১৫ বছর আওয়ামী লীগে থেকে সুবিধা নেওয়া শফিক ভাই আসছে এখন চাকরি দিতে। আওয়ামী লীগের দালালেরা হুঁশিয়ার সাবধান।’

গত ১৪ মে বাকৃবি পরিবার গ্রুপে যুগ্ম আহ্বায়ক তরিকুল ইসলাম তুষারকে নিয়ে একটি পোস্ট করা হয়। সেখানে লেখা হয়—‘ছাত্রদলের তুষার কি সংকর জাতের ছাত্রদল নেতা? আসলেই কি সে ছাত্রদল নেতা? নাকি সে শিবির বা ছাত্রলীগের এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা করতেছে। প্রোগ্রাম করতেছে ছাত্রদলের ব্যানারে অথচ তার দুই পাশে দুই ছাত্রলীগের ক্যাডার, তারপর ওই ছাত্রদলের প্রোগ্রামে দেখি এক শিবির নেতাও আছে। ভালোই কম্বিনেশন মিলাইলো তুষার ভাই। এইভাবে ছাত্রদলের ব্যানারে নিষিদ্ধ সংগঠনের ক্যাডার নিয়ে আর কয়দিন রাজনীতি করবেন ভাই? উত্তর দিয়ে যান।’

আরেকটি পোস্টে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের পুনর্বাসনেরও অভিযোগ করা হয় তুষারের বিরুদ্ধে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ময়মনসিংহ গ্রুপে একজন লেখেন—ব্রেকিং নিউজ, ২৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে রফাদফা হলো বাকৃবি সদস্যসচিব শফিকুল ইসলাম শফিকের সদস্যসচিব থেকে আহ্বায়ক হওয়ার চুক্তি।

জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক তরিকুল ইসলাম তুষার বলেন, ‘সামনে ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণা করা হবে। আমি সভাপতি পদে প্রার্থী। তাই আমার প্রতিপক্ষরা নানাভাবে অপপ্রচার করছে।’

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল শাখার সদস্যসচিব শফিকুল ইসলাম শফিক বলেন, ‘আমরা পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাই বিএনপি এবং দুই ভাই আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। বিএনপির দুর্দিনে মাঠে থেকে জেল-জুলুম খেটেছি। আমি সভাপতি পদে প্রার্থী হওয়ায় নানা ষড়যন্ত্র চলছে। বিভিন্ন গ্রুপে যা লেখা হচ্ছে, তার কোনো সত্যতা নেই। ছবি এডিট করে এগুলো করা হচ্ছে।’

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল শাখার সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সালাম রাসেল বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের কমিটি ঘিরে যা হচ্ছে, আসলে তা বলার মতো নয়। একটি পক্ষ ছাত্রলীগের কিছু ছেলেপেলেকে নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি করছে। শোনা যাচ্ছে, তাদের কমিটিতে পদ দেওয়া হবে। মূলত তা যদি হয়, তাহলে তাদের লক্ষ্য ছাত্রদলকে ধ্বংস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে টেন্ডার বাণিজ্য করা। এসব বিষয় নিয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গ্রুপে লেখালিখি হচ্ছে, তা দেখে সাবেক ছাত্রনেতা হিসেবে শরীরে রক্তক্ষরণ হয়।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শ্যামল মালুম বলেন, কমিটি কবে হবে না হবে, তা বলা যাচ্ছে না। যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে, কমিটি দেওয়ার আগে বিচার-বিবেচনা করা হবে।

সম্পর্কিত

কাঠবোঝাই ভ্যান চালাচ্ছিল শিশু, উল্টে প্রাণ গেল দাদা-নাতির

মুক্তিপণের টাকা দেওয়ার পরও যুবককে হত্যা

নেত্রকোনায় বিকাশকর্মী রিজনের হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার দাবিতে মানববন্ধন

শেরপুরে সাবেক এমপি রফিকুল বারী মারা গেছেন

গৌরীপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসকের অবহেলায় শিশুর মৃত্যু

বিএনপি নেতার বাড়িতে দুর্বৃত্তদের আগুন, দলীয় নথি-স্মৃতিচিহ্ন পুড়ে ছাই

নেত্রকোনায় বিএডিসি ভবনের ছাদ ধসে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু

ধানখেতে পোশাকশ্রমিকের হাতভাঙা লাশ

‘দেশে ৩০ শতাংশ শিশু খর্বাকৃতির, ২১ শতাংশ ওজনস্বল্পতায় ভুগছে’

মুক্তাগাছা ছাত্রদলের ৩ নেতা-কর্মী বহিষ্কার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা