মাইক্রোবাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, অটোচালকসহ দগ্ধ ৩

ময়মনসিংহ নগরীর মাসকান্দা বিসিকসংলগ্ন ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে একটি চলন্ত মাইক্রোবাসের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে মাইক্রোবাসটির পেছনের দরজা ছিটকে গিয়ে পেছনে থাকা একটি অটোরিকশার চালকসহ অন্তত তিনজন দগ্ধ হয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মাসকান্দা বিসিক নগরীর সামনের পাকা রাস্তায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চলন্ত অবস্থায় অজ্ঞাতনামা একটি মাইক্রোবাসের গ্যাস সিলিন্ডার বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় গাড়িটিতে মুহূর্তেই আগুন ধরে যায় এবং পেছনের দরজাটি ভেঙে ছিটকে গিয়ে একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাকে আঘাত করে।
এ ঘটনায় অটোরিকশার চালক মো. সুমন মিয়া (৩৫) গুরুতর দগ্ধ হন। তিনি ময়মনসিংহ কোতোয়ালি থানার বেলতলী এলাকার আব্দুল মজিদের ছেলে।
এ ছাড়া অটোরিকশায় থাকা আরও দুই থেকে তিনজন যাত্রী আগুনে দগ্ধ ও আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
আহত সুমন মিয়াকে তাৎক্ষণিকভাবে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁর অবস্থা বিবেচনা করে ৮ নম্বর সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তির নির্দেশ দেন। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাজমুস সাকিব জানান, এখন পর্যন্ত কোনো প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। তবে বিস্ফোরণের ফলে রাস্তায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি।