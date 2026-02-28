হোম > সারা দেশ > মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে অধিক মূল্যে সয়াবিন তেল বিক্রির দায়ে ব্যবসায়ীকে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জে অধিক দামে সয়াবিন তেল বিক্রির দায়ে এক মুদিদোকানিকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত সদর শহরের বড় বাজার এলাকায় এ অভিযান চালায় জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।

এ সময় বড় বাজার এলাকার লিমন স্টোরে বোতলজাত সয়াবিন তেল নির্ধারিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য অপেক্ষা অধিক দামে বিক্রি করা হচ্ছে এমন অপরাধে দোকানটির মালিক মো. রফিকুল ইসলামকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ ছাড়া বাজারের বিভিন্ন মুদি, সবজি, মাংস ও ফলের দোকানে মনিটরিং করা হয়। পাশাপাশি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মূল্যতালিকা ও ক্রয় রসিদ যাচাই করা হয়।

অভিযানে সহযোগিতা করেন জেলা স্যানিটারি পরিদর্শক মো. জামাল উদ্দিন মোল্লা এবং মুন্সিগঞ্জ ব্যাটালিয়ন আনসারের একটি দল।

