মুন্সিগঞ্জে অধিক মূল্যে সয়াবিন তেল বিক্রির দায়ে ব্যবসায়ীকে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জে অধিক দামে সয়াবিন তেল বিক্রির দায়ে এক মুদিদোকানিকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত সদর শহরের বড় বাজার এলাকায় এ অভিযান চালায় জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।
এ সময় বড় বাজার এলাকার লিমন স্টোরে বোতলজাত সয়াবিন তেল নির্ধারিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য অপেক্ষা অধিক দামে বিক্রি করা হচ্ছে এমন অপরাধে দোকানটির মালিক মো. রফিকুল ইসলামকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এ ছাড়া বাজারের বিভিন্ন মুদি, সবজি, মাংস ও ফলের দোকানে মনিটরিং করা হয়। পাশাপাশি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মূল্যতালিকা ও ক্রয় রসিদ যাচাই করা হয়।
অভিযানে সহযোগিতা করেন জেলা স্যানিটারি পরিদর্শক মো. জামাল উদ্দিন মোল্লা এবং মুন্সিগঞ্জ ব্যাটালিয়ন আনসারের একটি দল।