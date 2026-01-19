এক্সপ্রেসওয়েতে অ্যাম্বুলেন্সে আগুন, অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা রোগীসহ ৬ যাত্রীর

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে রোগীবাহী একটি অ্যাম্বুলেন্সে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হয়ে এ আগুনের সূত্রপাত হয়। তবে সময়মতো অ্যাম্বুলেন্স থামিয়ে রোগীসহ ভেতরে থাকা ছয় যাত্রী দ্রুত নেমে পড়ায় তাঁরা অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান।
আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বেলা ২টার দিকে সিরাজদিখান উপজেলার কুচিয়ামোড়া এলাকার ওভারব্রিজের কাছে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট এসে অ্যাম্বুলেন্সের আগুন নেভায়।
সিরাজদিখান ফায়ার সার্ভিস স্টেশন সূত্রে জানা গেছে, অ্যাম্বুলেন্সটি রোগী, স্বজনসহ ছয়জন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে মাগুরার উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। পথে কুচিয়ামোড়া এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বের হতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়লে চালক অ্যাম্বুলেন্স থামিয়ে রোগীসহ যাত্রীদের দ্রুত নামিয়ে দেন। যাত্রীরা নামার পরপরই অ্যাম্বুলেন্সটিতে দাউ দাউ করে আগুন ধরে যায়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সিরাজদিখান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পরিদর্শক আরিফ আনোয়ার বলেন, অ্যাম্বুলেন্সে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আগুনের ঘটনা ঘটে। তবে সবাই নিরাপদে বের হয়ে আসায় বড় ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো গেছে।
হাসাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ টি এম মাহমুদুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, অগ্নিকাণ্ডের কারণে কিছু সময়ের জন্য এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচল বন্ধ ছিল। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়।