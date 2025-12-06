হোম > সারা দেশ > মুন্সীগঞ্জ

গজারিয়া পৃথক স্থানে অজ্ঞাতনামা নারী ও পুরুষের লাশ উদ্ধার

গজারিয়া প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় একই দিনে দুটি নদী থেকে অজ্ঞাতনামা এক নারী ও এক পুরুষের লাশ উদ্ধার করেছে থানা ও নৌ পুলিশ। আজ শনিবার দুপুরে মেঘনা ও কাজলী নদীতে লাশ দুটি পাওয়া যায়।

দুপুর ১২টার দিকে হোসেন্দী ইউনিয়নের ডুবুরচর এলাকায় সিটি গ্রুপের পাশে মেঘনা নদীর তীরে প্রথমে এক নারীর লাশ দেখতে পান জেলেরা। ওই নারীর আনুমানিক বয়স ৩৫ বছর। পরে বেলা দেড়টার দিকে বাউশিয়া ইউনিয়নের মধ্য বাউশিয়া দাসকান্দি-সংলগ্ন কাজলী নদীর তীরে আটকে থাকা এক পুরুষের লাশ উদ্ধার করা হয়। অজ্ঞাতনামা ওই পুরুষের আনুমানিক বয়স ৩৬ বছর।

স্থানীয় জেলে আলী হোসেন বলেন, ‘মেঘনায় লাশটা ভেসে এসে ডুবুরচরে আটকে গেছে বলে মনে হচ্ছে।’

দাসকান্দির বাসিন্দা সোহাগ জানান, ‘সকাল থেকে কাজলী নদীতে লাশ ভাসতে দেখেছিলাম। ভাটা নামতেই তীরে আটকে যায়।’

গজারিয়া নৌ পুলিশের ওসি শরজিৎ কুমার ঘোষ বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ দুটি উদ্ধার করা হয়েছে। পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।’

গজারিয়া থানার ওসি মো. আনোয়ার আলম আজাদ বলেন, দুটি লাশই অজ্ঞাতপরিচয়ের। পরিচয় নিশ্চিত করতে পিবিআইকে খবর দেওয়া হয়েছে, তারা আসছে। নৌ পুলিশের সঙ্গে থানা-পুলিশও কাজ করছে।

সম্পর্কিত

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে বাবা-ছেলে আটক

মুন্সিগঞ্জে মনোনয়ন দ্বন্দ্বে বিএনপির দুই পক্ষে সংঘর্ষ, আহত ৭

মুন্সিগঞ্জ-৩: প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিএনপি নেতা-কর্মীদের সেতু অবরোধ

চায়ের দোকানে চলে একটি বাতি-ফ্যান, বিদ্যুৎ বিল এল সাড়ে ৫৫ হাজার টাকা

মুন্সিগঞ্জে বিএনপি প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ-অগ্নিসংযোগ

মুন্সিগঞ্জে ৮ হাজার ইয়াবাসহ মাদক কারবারি আটক

মুন্সিগঞ্জে ফার্মেসিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ থাকায় জরিমানা

সিরাজদিখানে আগুনে পুড়ল হার্ডওয়্যারের দোকান

মুন্সিগঞ্জে থানা থেকে লুট হওয়া শটগানসহ যুবক আটক

মুন্সিগঞ্জে প্রতিপক্ষের হামলায় বিএনপির ২ কর্মী আহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা