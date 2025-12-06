গজারিয়া পৃথক স্থানে অজ্ঞাতনামা নারী ও পুরুষের লাশ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় একই দিনে দুটি নদী থেকে অজ্ঞাতনামা এক নারী ও এক পুরুষের লাশ উদ্ধার করেছে থানা ও নৌ পুলিশ। আজ শনিবার দুপুরে মেঘনা ও কাজলী নদীতে লাশ দুটি পাওয়া যায়।
দুপুর ১২টার দিকে হোসেন্দী ইউনিয়নের ডুবুরচর এলাকায় সিটি গ্রুপের পাশে মেঘনা নদীর তীরে প্রথমে এক নারীর লাশ দেখতে পান জেলেরা। ওই নারীর আনুমানিক বয়স ৩৫ বছর। পরে বেলা দেড়টার দিকে বাউশিয়া ইউনিয়নের মধ্য বাউশিয়া দাসকান্দি-সংলগ্ন কাজলী নদীর তীরে আটকে থাকা এক পুরুষের লাশ উদ্ধার করা হয়। অজ্ঞাতনামা ওই পুরুষের আনুমানিক বয়স ৩৬ বছর।
স্থানীয় জেলে আলী হোসেন বলেন, ‘মেঘনায় লাশটা ভেসে এসে ডুবুরচরে আটকে গেছে বলে মনে হচ্ছে।’
দাসকান্দির বাসিন্দা সোহাগ জানান, ‘সকাল থেকে কাজলী নদীতে লাশ ভাসতে দেখেছিলাম। ভাটা নামতেই তীরে আটকে যায়।’
গজারিয়া নৌ পুলিশের ওসি শরজিৎ কুমার ঘোষ বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ দুটি উদ্ধার করা হয়েছে। পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।’
গজারিয়া থানার ওসি মো. আনোয়ার আলম আজাদ বলেন, দুটি লাশই অজ্ঞাতপরিচয়ের। পরিচয় নিশ্চিত করতে পিবিআইকে খবর দেওয়া হয়েছে, তারা আসছে। নৌ পুলিশের সঙ্গে থানা-পুলিশও কাজ করছে।