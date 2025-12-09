হোম > সারা দেশ > মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জ-৩ আসন

রতনের প্রার্থিতা বাতিল চেয়ে বিক্ষোভ-সমাবেশ ও মিছিল

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

প্রার্থিতা বাতিল চেয়ে সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জ-৩ (সদর-গজারিয়া) আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী মো. কামরুজ্জামান রতনের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে শহরে বিক্ষোভ-সমাবেশ ও মিছিল হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বিকেলে শহরের থানারপুল এলাকার জেলা কার্যালয়ের সামনের প্রধান সড়কে এ কর্মসূচি পালিত হয়। এর আগে দুপুর থেকে সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড থেকে মনোনয়নপ্রত্যাশী জেলা বিএনপির সদস্যসচিব মো. মহিউদ্দিনের সমর্থক দলীয় নেতা-কর্মীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে শহরস্থ জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এসে জড়ো হন। পরে বিকেল ৪টার দিকে সমাবেশ শুরু হলে প্রধান সড়কের এক পাশে নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

এ সময় বক্তৃতা করেন শহর বিএনপির সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট মাহবুব-উল-আলম স্বপন, জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য গোলজার হোসেন, সরকারি হরগঙ্গা কলেজের সাবেক ভিপি শাহীন মিয়া ও মুন্সিগঞ্জ পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর খোরশেদ আলম তপন।

উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য আতোয়ার হোসেন বাবুল, শহীদুল ইসলাম কমিশনার, কাজী আবু সুফিয়ান বিপ্লব, শাহাদাত হোসেন সরকার, মীরকাদিম পৌরসভা বিএনপির সভাপতি জসিম উদ্দিন আহমেদ, সদরের পঞ্চসার ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতিন, সাবেক পৌর কাউন্সিলর বাদশা সিকদার প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা এই আসনে দলের ঘোষিত প্রার্থী কামরুজ্জামান রতনকে পরিবর্তন করে সাবেক উপমন্ত্রী আব্দুল হাইয়ের ছোট ভাই ও জেলা বিএনপির সদস্যসচিব মো. মহিউদ্দিনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান।

সমাবেশ শেষে থানারপুল এলাকায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের খালইষ্ট, পুরাতন কাচারি, শহরের প্রধান বাজার, মালপাড়া এলাকার প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় থানারপুল এলাকায় এসে শেষ হয়। পরে আগামীকাল বুধবার মুক্তারপুর এলাকায় মশালমিছিলের ডাক দেওয়া হয়।

৪ ডিসেম্বর বিকেলে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সমাজকল্যাণবিষয়ক সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. কামরুজ্জামান রতনকে দলের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেন। এতে ওই দিন রাত থেকে মনোনয়নবঞ্চিত মো. মহিউদ্দিনের সমর্থক দলীয় নেতা-কর্মীদের সড়ক অবরোধ, ষষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুতে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে ব্লকেড, মশালমিছিল, সংবাদ সম্মেলন, নারী সমাবেশসহ নানা কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে।

