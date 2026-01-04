হোম > সারা দেশ > মৌলভীবাজার

আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মৌলভীবাজারে

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

তীব্র শীতে প্রয়োজনীয় গরম কাপড় ছাড়াই কাজে বের হয়েছেন চা-শ্রমিকেরা।

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় শ্রীমঙ্গলের তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এদিকে এক সপ্তাহ ধরে তীব্র শীতে কাবু হয়ে পড়েছে মৌলভীবাজারের জনজীবন। বিশেষ করে চা-শ্রমিকসহ খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষ দুর্ভোগ বেড়েছে।

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া পর্যবেক্ষক কেন্দ্রের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আনিসুর রহমান জানান, আজ সকাল ৯টায় শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারে ৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। আরও কয়েক দিন তাপমাত্রা এ রকম থাকবে।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা