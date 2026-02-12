হোম > সারা দেশ > মৌলভীবাজার

ভোটের দিনেও গণভোট কী জানেন না চা-বাগান গ্রামের বেশির ভাগ ভোটার

মাহিদুল ইসলাম, মৌলভীবাজার

ভোটের দিনেও গণভোট কী জানেন না চা বাগান গ্রামের বেশির ভাগ ভোটার। ছবি: আজকের পত্রিকা

সারা দেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট চলছে। ভোটের দিনেও চা-বাগানের ভোটাররা জানেন না গণভোট কী। অনেকেই ভোট দিয়েছেন, তারপরও তাঁরা জানেন না গণভোট কী। পুরো বিষয়টিই বুঝে উঠতে পারেননি। গণভোট কিসের জন্য, তা-ও জানেন না তাঁরা।

সরেজমিনে কমলগঞ্জ উপজেলার মির্তিঙ্গা চা-বাগান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেখা যায় এই ভোটকেন্দ্র মোট ভোটার ৩ হাজার ৭২৬ জন। প্রথম ২ ঘণ্টায় ভোট পড়েছে ১৯৭টি। ভোটারের দীর্ঘ লাইন দেখা যায়। তবে এসব ভোটার গণভোট কী জানেন না। শুধু বাগানের নয়, অনেক গ্রামগঞ্জের ভোটার গণভোট সম্পর্কে অবগত নন। কেউ ভোট দিচ্ছেন, আবার কেউ দিচ্ছেন না গণভোট।

কয়েকজন নারী ভোটার জানান, ‘আমরা জানি এমপি নির্বাচন হচ্ছে। অনেক প্রার্থীই আমাদের কাছে ভোট চেয়েছেন। তবে গণভোট নিয়ে কথা বলেননি কেউ।’ বাগান ছাড়াও মুন্সিবাজার গ্রামের মবারক মিয়া ও পেয়ারা বেগম বলেন, ‘আমরা জানি না গণভোট কী। আমি আমার প্রার্থীকে ভোট দিতে এসেছি। গণভোট নিয়ে আমাদের কেউ কিছু বলেননি।’

গণভোট সম্পর্কে মির্তিঙ্গা চা-বাগানের গোবিন্দ বলেন, ‘আমি গণভোট কী বুঝি না। আমরা মার্কাতে ভোট দিয়েছি। হ্যাঁ বা না ভোটও বুঝি না।’

মির্তিঙ্গা চা-বাগান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা আনিছুর রহমান বলেন, ‘এই কেন্দ্রে মোট ভোটার ৩ হাজার ৭২৬ জন। প্রথম দুই ঘণ্টায় ১৯৭টি ভোট পড়েছে।’

