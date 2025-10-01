শ্রীমঙ্গলে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১, গুরুতর আহত ২

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে মতিগঞ্জ লইয়ারকুল ব্রিজের ওপর সড়ক দুর্ঘটনায় আব্দুল গফুর শেখ (৪১) নামে এক কাপড় ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (১ অক্টোবর) সকাল ৬টার দিকে একটি প্রাইভেট কার ও নোহা মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল গফুর শেখ উপজেলার মুসলিমবাগ এলাকার বাসিন্দা।
দুর্ঘটনায় আহত দুজন হলেন: অজয় সিং (৪২), যিনি মৌলভীবাজারের একটি প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন এবং মো. তানভীর হোসেন (জনি), যিনি সিলেটের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।
শ্রীমঙ্গল ফায়ার সার্ভিসের ফায়ার ফাইটার মো. নাজিম উদ্দিন জানান, সকাল ৬টা ৮ মিনিটে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং আহতদের উদ্ধার করে শ্রীমঙ্গল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন।
শ্রীমঙ্গল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. শারমিন জানান, সকালে তিনজনকে হাসপাতালে আনা হয়। এর মধ্যে একজনকে মৃত আনা হয়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন দুজন।